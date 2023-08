Agent die helpt bij onwelwording in het gezicht geschopt in Utrecht

Een 16-jarige jongen heeft vrijdagavond in Utrecht een agent mishandeld door de diender in het gezicht te schoppen. Dit deed hij terwijl hij op een brancard werd gelegd omdat hij even daarvoor onwel werd. De jongen, maar ook een 17-jarige omstander die zich met het incident bemoeide, werden aangehouden.