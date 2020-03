Agent gewond na wilde achtervolging in Utrecht Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Zuid

De bestuurder van een Mercedes is er in de nacht van donderdag op vrijdag in Oog in Al met hoge snelheid vandoor gegaan toen hij een stopteken kreeg. De auto botste tegen een boom en bij de achtervolging te voet is een agent gewond geraakt. De verdachte is uiteindelijk opgepakt.