Agent spreekt man aan in Utrecht die foto’s maakt van reanimatie: ‘Schaam je diep’

Een agent heeft dit weekend in de binnenstad van Utrecht een man aangesproken die foto’s maakte van een persoon die werd gereanimeerd. Vervolgens heeft de politie over dit voorval geschreven op sociale media. Burgemeester Sharon Dijksma zegt in een reactie daarop het belangrijk te vinden dat dit wordt benoemd.



Meerdere hulpdiensten werden afgelopen weekend gealarmeerd omdat een man onwel was geworden in de omgeving van de Mariaplaats in Utrecht. Een aantal omstanders was al begonnen met reanimeren. De politie zegt dat zij ‘gigantisch goed’ werk hebben geleverd.

Tegelijkertijd was er naar eigen zeggen ook frustratie bij agenten. “Terwijl we als hulpdiensten druk bezig waren met deze reanimatie, vond een omstander, een oudere man, het nodig om op korte afstand foto’s te maken van het slachtoffer en de reanimatie. Werkelijk waar ongelooflijk”, aldus de politie. Een agent sprak de man hierop aan en hij zou als reactie hebben gezegd dat hij zich op de openbare weg bevond en daardoor foto’s mocht maken.

Nonchalant

“Ik ga even terzijde laten wat er door mijn hoofd ging. Wel heb ik hem duidelijk proberen te maken hoe hij het zou vinden, als dit hem zou overkomen, of een van zijn geliefden, en omstanders vinden het nodig om foto’s hiervan te maken. De reactie van de man was te nonchalant voor woorden en hij liep uiteindelijk grijnzend weg.”

Een mogelijk gevolg volgens de politie is dat de foto’s al op internet belanden voordat de familie van het slachtoffer is ingelicht. In dit geval kostte het enkele uren om te achterhalen wie de directe naasten van het slachtoffer waren. “Kortom schaam je diep en besef wat je hiermee kan aanrichten.”

Burgemeester Sharon Dijksma schrijft het volgende onder het bericht op sociale media. “Wat een goede post. Belangrijk om hier de vinger op te leggen. Dank voor jullie goede werk!”