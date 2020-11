Agent trekt wapen bij arrestatie van verwarde vrouw met messen op Vredenburg

De politie heeft woensdag een vrouw gearresteerd die op Vredenburg in Utrecht met messen aan het zwaaien was. Een agent moest daarbij een wapen trekken.

Meerdere agenten gingen naar Vredenburg na een melding over een vrouw die een verwarde indruk maakte. Op beelden van cameratoezicht was te zien dat ze twee grote messen in haar handen vasthield.

Toen de politie arriveerde, sloeg de vrouw op de vlucht tussen het winkelend publiek. Een agent zag dat de vrouw hem tegemoet kwam rennen. Hij besloot zijn vuurwapen te trekken en op de vrouw te richten. De agent kreeg hulp van een omstander, die de vrouw naar de grond duwde. De politie kreeg de verdachte vervolgens onder controle.

Contact

Op Facebook schrijft de politie dat het incident ‘aardig wat indruk’ heeft gemaakt op de agent die zijn vuurwapen moest trekken en de andere agenten die bij de actie betrokken waren. Omstanders die ook geschrokken zijn, kunnen als ze behoefte hebben om over het incident door te praten via Facebook een bericht sturen naar Politie Utrecht Stad.

De politie is tot slot nog op zoek naar de omstander die, aldus de politie, ‘geweldig werk heeft verzet’. De politie komt graag in contact met de nog onbekende omstander.