Agenten mishandeld tijdens oud en nieuw op Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht: ‘Absoluut onacceptabel’

Tijdens de jaarwisseling in Utrecht zijn agenten op de Ina Boudier Bakkerlaan uitgescholden en bekogeld met zwaar vuurwerk. De agenten kwamen af op een melding van een autobrand. De politie is op zoek naar mensen die meer over het incident weten en roept getuigen op zich te melden.

Op oudjaarsnacht komen agenten ter plaatse op de Ina Boudier Bakkerlaan, na een melding over een autobrand. Eenmaal daar aangekomen worden ze uitgescholden.

“Helaas blijft het hier niet bij en moeten agenten hun inzet bekopen met vuurwerkpijlen die doelgericht op hen worden afgevuurd.” Het gaat volgens de politie om zwaar illegaal vuurwerk.

‘Enkel nog glasscherven’

De eigenaar van de uitgebrande auto parkeerde op 29 december zijn auto aan de Ina Boudier Bakkerlaan. “Op oudjaarsnacht komt hij tot de ontdekking dat zijn auto is afgebrand”, schrijft de politie. Die ontdekking deed hij na een telefoontje van zijn zoon met het nieuws dat er op verschillende plekken in de stad autobranden zijn, mogelijk ook waar zijn auto staat geparkeerd.

“Als de man dan gaat kijken, ziet hij enkel nog glasscherven liggen, maar zijn auto is weg. Direct belt hij de politie en wordt hem verteld dat zijn auto in brand is gevlogen en is weggesleept.”

“Absoluut onacceptabel”, noemt de politie de belaging:

Als collega's bij een #autobrand aan de #InaBoudierBakkerlaan in #Utrecht zijn, worden zij bekogeld met vuurwerk. Absoluut onacceptabel. Wij komen graag te weten wie hier verantwoordelijk voor is. Weet je meer? Deel het dan met ons. Meer #info🔽https://t.co/kUqWNerPpc — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) January 5, 2024

Zowel voor het belagen van de agenten als voor de brandstichting is de politie op zoek naar tips. Die tips kunnen ook anoniem worden doorgegeven.

Relatief rustig en feestelijk

De jaarwisseling in Utrecht verliep over het algemeen ‘feestelijk en relatief rustig’. Dat liet de gemeente eerder deze week weten na de voorlopige rapportages van politie, brandweer en de ambulancedienst.

Wel werd op meerdere plekken in de stad met (zwaar) vuurwerk naar agenten gegooid en heeft de politie moeten ingrijpen. Ook in de regio Utrecht was het op sommige plekken onrustig met meerdere geweldsincidenten tegen hulpverleners.