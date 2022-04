Agenten slaan in Utrecht een autoruit in om kind te bevrijden

Agenten hebben dinsdag in Utrecht een ruit van een auto ingeslagen om een kind te bevrijden. De vader was ook ter plaatse, maar vanwege een ‘ongelukje’ was hij de sleutel van zijn Opel kwijtgeraakt.

De auto stond volgens de politie in de ‘hete zon’. Het kind dat er nog in zat was te klein om zelf te deur van het slot te halen en de vader was de sleutel kwijtgeraakt. Daarom werd besloten een raam in te slaan.

Het kind verkeerde verder in goede gezondheid en kon volgens de politie na de bevrijding uit de auto al snel weer lachen. “Samen met papa en een politiebeertje is de kleine naar oma gegaan om daar even bij te komen”, schrijft de politie op sociale media.

