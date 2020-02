Agenten verijdelen massale vechtpartij in Oog in Al

De politie heeft een mogelijk grote vechtpartij weten te voorkomen in Oog in Al. Vrijdagavond verzamelde een grote groep jongeren zich op de Händelstraat waarvan een deel met elkaar op de vuist wilde gaan.

Het was volgens de politie vanwege de groep erg onrustig in de wijk. Wijkagenten laten via sociale media weten dat jongeren met elkaar op de vuist wilden gaan. “Door ons optreden hebben we dit kunnen voorkomen. Er zijn meerdere groepjes gevorderd de wijk te verlaten en hardnekkige groepjes zijn de wijk uitgedreven.”

Volgens de agenten waren de betrokken niet ouder dan 16 jaar. De meesten daarvan zouden alleen zijn gekomen om toe te kijken.

Wat de oorzaak is van het conflict is niet bekend. De politie zegt de zaak te onderzoeken en ook te kijken hoe verdere escalatie voorkomen kan worden.