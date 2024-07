Agenten voeren actie bij stadskantoor in Utrecht vanwege afschaffing pensioensregeling

Agenten voerden dinsdagochtend vanwege het aflopen van de huidige pensioenregeling actie op het Jaarbeursplein in Utrecht. Door de sirenes van hun auto’s aan te zetten hoopten zij de aandacht van burgemeester Sharon Dijksma te trekken.

Agenten maar ook andere mensen met een zwaar beroep kunnen nu nog vervroegd met pensioen, maar deze regeling vervalt in 2025. De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft agenten daarom opgeroepen om dinsdag actie te voeren bij de gemeentehuizen in het land.

“Er is ditmaal bewust gekozen voor gemeentehuizen als zogenaamd doelwit van de acties. Op lokaal niveau treedt de politie op onder het gezag van de burgemeester als het om de openbare orde en handhaving gaat. Burgemeesters dienen als geen ander te weten dat politiemensen veel te verduren krijgen in hun werk en dat een vroegpensioen daarom gerechtvaardigd is. De politiebonden zouden graag zien dat deze gezagsdragers zich hierover duidelijk uitspreken richting de politiek en daarvoor ook inzetten”, schrijft de NPB.

In Utrecht stonden vier politieauto’s op het Jaarbeursplein en om 11.59 uur werden de zwaailichten en sirenes van de voertuigen aangezet. Nu duurde de actie een minuut dus om 12.00 uur was het weer stil. Zolang er geen nieuwe pensioensregeling komt wordt de actie iedere dinsdag herhaald, en iedere week blijven de sirenes een minuut langer loeien.