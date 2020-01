Agressieve Utrechter (28) valt reiziger aan in trein naar Parijs

Een 28-jarige Utrechter is woensdagochtend aangehouden in een trein op Rotterdam Centraal. De man viel even daarvoor een medepassagier aan en zou ook ‘allahu akbar’ hebben geroepen.

De man zat in de Thalys die onderweg was onderweg vanaf Amsterdam naar Parijs. Na zijn actie brak paniek uit in de trein. In Rotterdam is de trein stilgezet en daar is de agressieve reiziger aangehouden.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen en er zijn ook geen wapens aangetroffen. De trein is inmiddels weer vertrokken richting Parijs.