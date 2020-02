Airbnb wil samenwerken met gemeente Utrecht om misstanden aan te pakken

Airbnb heeft gezegd te willen samenwerken met de gemeente Utrecht. Zo wil het Amerikaanse bedrijf ervoor zorgen dat er meer toeristenbelasting af wordt gedragen in de stad.

In Utrecht zijn in het verleden de regels voor verhuur via Airbnb al aangescherpt. Zo mag er bijvoorbeeld niet meer voor onbeperkte tijd een kamer of huis worden verhuurd. Ook moeten particuliere aanbieders van woningen zichzelf melden voor het afdragen van toeristenbelasting.

Airbnb voert momenteel gesprekken met de gemeente Utrecht over het afdragen van belasting door verhuurders. “In Amsterdam heeft Airbnb sinds 2015 vrijwillig namens hosts al meer dan 34 miljoen euro overgemaakt aan de gemeente.” Het Amerikaanse bedrijf zegt dit initiatief te willen uitbreiden naar onder andere Utrecht.

Registratie

Ook komt er in Nederland een registratiesysteem. Verhuurders zonder registratienummer worden verwijderd van het platform. Hiermee komt Airbnb tegemoet aan de nieuwe regels die binnenkort worden besproken in de Tweede Kamer.

Daarnaast heeft Airbnb nog een aantal maatregelen aangekondigd die overlast tegen moeten gaan. Zo kom er een telefonische hulplijn die te allen tijde bereikbaar is voor buurtbewoners. Mensen met bijvoorbeeld zorgen over een advertentie kunnen hiermee bellen. Ook wordt er volgens het bedrijf een verbeterd online portaal voor buurtondersteuning gelanceerd.

Vorig jaar werd bekend dat in 2018 het aantal overnachtingen via Airbnb in Utrecht met 3 procent is gestegen. In totaal zouden er 160.000 nachten geboekt zijn in de stad. Het aantal hotelovernachtingen is in 2018 juist met 3 procent afgenomen.