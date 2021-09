‘AIVD benadert Amelisweerd-activist om informatie te krijgen over ‘wat er speelt in de samenleving’’

De AIVD heeft contact opgenomen met een activist die betrokken is bij Amelisweerd Niet Geasfalteerd, laat de actiegroep weten. De Nederlandse inlichtingendienst zou met hem in gesprek willen ‘gezien zijn betrokkenheid bij Amelisweerd’. De activist is niet op het verzoek ingegaan.

Medewerkers van de AIVD zouden regelmatig proberen in contact te komen met klimaat-, milieu- en dierenrechtenactivisten om (vertrouwelijke) informatie te krijgen, zegt de organisatie achter Amelisweerd Niet Geasfalteerd.

“Onder het mom van ‘een vertrouwelijk gesprek over wat er speelt in de samenleving’ proberen ze informatie te achterhalen over onze bewegingen, onze plannen en wie er betrokken zijn.” Volgens Amelisweerd Niet Geasfalteerd ervaren sommige activisten een telefoontje of huisbezoek van een inlichtingendienst als zo intimiderend dat sommigen niet meer durven te protesteren.

De AIVD zou de activist op dinsdag 14 september hebben benaderd. “Ik had tussen half 2 en 2 uur twee gemiste oproepen, 7 minuten van elkaar van een mij onbekend mobiel nummer (06XXX64615). Normaal bel ik niet terug als er geen bericht wordt achtergelaten, maar ik was die dag aan het werk en ging ervan uit dat iemand dringend iets werkgerelateerd van mij nodig had”, schetst hij.

Afspreken

“Het nummer bleek van ene mevrouw Sterrenburg, werkzaam bij Binnenlandse Zaken. Ze wilde graag een vertrouwelijk gesprek met mij over wat er speelt in de samenleving, gezien mijn betrokkenheid bij Amelisweerd. Aangezien ze op dat moment ‘in de buurt’ was, zou ze het liefst meteen afspreken. Het werd niet duidelijk of ‘in de buurt’ betekende dat ze in de buurt van Utrecht, Amelisweerd of mijn huis was.”

De activist zei niet in de buurt te zijn, waarop degene aan de andere kant van de lijn zei dat ze ook die donderdag zouden kunnen afspreken. “Ik had meteen een raar gevoel over dit belletje, maar het overviel me ook een beetje, dus ik gaf aan dat ik erover na wilde denken. Hierop zei ze dat ze wel wat meer kon vertellen over wat ze precies wilde. Ze zei dat ze voor de AIVD werkte en vanuit die hoedanigheid met mensen wilde spreken over zaken die spelen in de samenleving. Daarop heb ik gezegd dat ik niet wilde afspreken”, zegt de activist. “Ze vroeg: ‘Dat is definitief?’. Ik zei: ‘Ja dat is definitief’. Daarop zei ze ‘OK’, en drong niet verder aan.”

Verhaal publiceren

De persoon die naar eigen zeggen door de AIVD benaderd werd, heeft binnen Amelisweerd Niet Geasfalteerd contact gezocht. Gezamenlijk is toen besloten om het verhaal te publiceren. “We laten ons niet intimideren en gaan door met ons inzetten voor het behoud van Amelisweerd […].”