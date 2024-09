Ajax – FC Utrecht gaat zondag niet door

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht van aanstaande zondag gaat niet door. Vorige week kondigden de politiebonden stakingen aan bij de wedstrijd, waarna de gemeente Amsterdam op maandag besloot geen vergunning af te geven.

Vorige week werd duidelijk dat het duel tussen Ajax en FC Utrecht op losse schroeven kwam te staan. De politiebonden kondigden stakingen aan rondom het duel in de Johan Cruijff Arena.

FC Utrecht laat weten te balen van het besluit: “Politieagenten hebben het volste recht om te gaan staken, maar de club had graag in samenwerking met onder meer Ajax en de gemeente Amsterdam de optie om het duel met publiek te kunnen spelen, verder uitgezocht. De in de voorbije dagen gevoerde gesprekken, stemden iedereen hoopvol”

De verwachting is dat op korte termijn een nieuwe datum voor het duel bekend wordt gemaakt. De duizend beschikbare kaarten voor het uitvak, die deze maandag al waren uitverkocht, blijven geldig.