Akwaglot wordt volgende week afgebroken en verhuisd naar het Utrecht Science Park

Akwaglot, het houten podium dat in de Catharijnesingel ligt, wordt maandag 7 maart afgebroken. Het drijvende kunstwerk wordt vervolgens verplaatst naar de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park.

Akwaglot is een initiatief van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht, en is gebouwd ter ere van het lustrum van beide instellingen. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden was als partner al betrokken bij het project en viert in 2022 dat er al 900 jaar waterbeheer is in de regio, hetzelfde jaar als waarin de stad Utrecht viert dat het 900 jaar geleden stadsrechten kreeg.

Vanwege onder meer de coronacrisis is er maar beperkt gebruik gemaakt van het podium. Het plan was om er theater, dans, zang, andere culturele activiteiten en discussies te organiseren.

Vergunning

In eerste instantie was het ook de bedoeling om Akwaglot tot in 2023 te laten liggen, maar begin dit jaar werd bekend dat de gemeente de nieuwe vergunning niet heeft afgegeven. Als belangrijkste reden werd aangegeven dat de ‘stedenbouwkundige adviezen negatief’ waren.

Nu is bekend dat het podium vanaf 7 maart uit elkaar gehaald wordt en vervolgens weer wordt opgebouwd in de Botanische Tuinen. Vanaf eind april zal Akwaglot op deze nieuwe locatie dienen als paviljoen voor de zogenoemde Evolutietuin.

