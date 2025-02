Al 10 jaar dansen op elektronische muziek in BASIS in Utrecht: ‘Niet veel clubs bestaan zolang’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Twee feesten die tien uur lang duurden. Op die manier vierde BASIS het 10-jarig bestaan. In de nachtclub aan de Oudegracht aan de Werf dansten de afgelopen jaren heel wat liefhebbers van elektronische muziek. Naar eigen zeggen is BASIS ‘een plek die zichzelf steeds opnieuw ontdekt en waar elke avond samen dansen, zweten en genieten centraal staat’. Hoe kijken eigenaren Joost Holthuizen en Gerwin van Viegen terug op de afgelopen jaren?

Hoe was het jubileumfeest?

Joost: “Op vrijdag 31 januari en op zaterdag 1 februari waren de feesten. Het was pittig voor de crew, maar zeker een geslaagd weekend. De zaterdag was uitverkocht, de vrijdag bijna. Er waren ook veel bekenden, onder wie mensen die er bijna elke week zijn.”

Gerwin: “Een van onze wekelijkse gasten is iemand van 55. Dat vind ik bijzonder. We zijn er niet alleen maar voor de 18 tot 21-jarigen. In ons programma zitten ook genoeg avonden voor als je 40 of 50 bent. De oudere garde staat ook regelmatig achter de decks te draaien. Daar is een kleiner publiek voor, maar dat is helemaal prima.”

Met welk gevoel kijken jullie terug op de afgelopen 10 jaar?

Gerwin: “Het is voorbij gevlogen. Als ik terugkijk naar de afgelopen tien jaar zijn de laatste vier het pittigst geweest, ondanks ons succes de laatste twee jaar.”

Joost: “We hebben natuurlijk een gekke onderbreking gehad door corona.”

Gerwin: “Dat was een hele drukke periode. De laatste paar jaar waren gigantisch druk en leuk. Vlak voor corona voelde ik dat we er stonden als BASIS: we konden oogsten wat we in jaren ervoor hadden gezaaid. Na corona kon dat daadwerkelijk pas natuurlijk. Dat was echt gekkenhuis.”

Joost: “Ik voel me vooral trots. Niet veel clubs bestaan zolang, zowel in Utrecht als landelijk.”

Wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Joost: “We zijn net begonnen met onze BASIS Academy. De 25 deelnemers, allemaal techno-dj’s, krijgen onder andere les van gerenommeerde namen. De cursus duurt tien weken en eindigt met een talentenavond.”

Gerwin: “Ook hebben we weer verbouwplannen. De afgelopen jaren zijn we al stap voor stap bezig geweest om deze plek om te bouwen. Zo kan je nu om de dj-booth heen dansen. Eerst stond die nog tegen de achterste muur. Verder willen we het clubdeel gaan scheiden van de bar. Er is door de bar namelijk meer licht in de clubzaal dan we willen. Daarom schuiven we de bar een stukje op, plaatsen er een wand tussen en maken daar ook een grote chill-ruimte. Ook komt er een ruimte met kunst beneden bij de wc’s.”

Joost: “Daarnaast hebben we vorig jaar voor het eerst BASIS Outdoor georganiseerd. Dat was bij Beton-T. Dat doen we deze zomer opnieuw. We willen meer dingen buiten doen.”

Tekst loopt door onder de foto

Wat is voor jullie een mooie herinnering aan BASIS?

Joost: “Voor mij is dat onze openingsavond in 2015, maar ook de eerste avond na corona. Die vibe heb ik tot nu toe nooit meer meegemaakt. Nederland was het eerste land in de wereld waar clubs weer open mochten. Later bleek dat het helaas van korte duur was, maar op die avond zelf waren we super blij.”

Gerwin: “Het was vooral die uitgelatenheid en energie die toen zo bijzonder was. Dat gold natuurlijk ook voor onszelf, want we hadden twee jaar lang stilgestaan. In 2015 vond ik de opening van BASIS ook spectaculair. We deden toen vooraf geen kaartverkoop, maar de rij stond op de eerste avond tot aan de Bijenkorf.”

Wat was het beste optreden dat jullie in Utrecht hebben gezien?

Gerwin: “Op 7 februari hadden we Superstrings in de club (Nederlandse trance-dj’s, red.). Dat vond ik heel leuk, omdat het oude muziek is. Het is muziek uit mijn tijd. Het was een andere manier van partyen. Vervolgens stond er een avond later harde techno op het programma. Dat is weer voor een ander soort publiek. Dat vind ik leuk aan wat wij doen. We programmeren breed en krijgen daardoor veel verschillende soorten mensen binnen.”

Joost: “Voor mij was dat rapper Donnie in TivoliVredenburg een paar jaar geleden. Ik vind Nederlandse rap heel leuk. Binnenkort ga ik misschien naar The Game. Wat dat betreft is Tivoli heel chill, want daar komen allerlei grote internationale namen.”

Waar zijn jullie trots op in Utrecht?

Joost: “Ik hoor vaak van toeristen en geboekte artiesten dat zij Utrecht als een klein Amsterdam zien. Ze vinden het hier gezelliger. Dat vind ik ook. Als ik een weekend niet hoef te werken en ik loop langs onze club, voel ik me het meest trots. Dan kijk je er toch anders naar dan als je er aan het werk bent. Verder vind ik de grachten en altijd leuk en gezellig.”

Gerwin: “Ik heb heel lang in Lombok tegenover het Muntgebouw gewoond. Dat was het ultieme plekje bij het water, het groen en de oude gebouwen. Joost en ik zijn regelmatig in Amsterdam voor ons werk. Voor mij is dat echt de grote stad. Daar is het afstandelijker. In Utrecht is het gemoedelijk.”

Utrecht is…

Joost: “…voor mij de plek waar ik doordeweeks werk en in het weekend af en toe los kan gaan.”

Gerwin: “…mijn thuisBASIS.”