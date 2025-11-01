Al 87 jaar scouting Peka 18 in Zuilen: ‘Hier kan iedereen echt zichzelf zijn’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Avontuur, buiten zijn, samenwerken en gezelligheid. Dat zijn de dingen die centraal staan bij scoutingvereniging Peka 18 in Zuilen. De vereniging bestaat inmiddels 87 jaar. Afgelopen zomer wonnen deze Utrechtse scouts voor de tweede keer op rij de landelijke scoutingwedstrijden. Zij scoorden de meeste punten van honderden scouts uit heel Nederland.

Het is een winderige herfstdag met hier en daar wat grijze wolken. Op deze zaterdagmiddag staat voor het zogenoemde troephuis aan de Daalseweg een groep meisjes en jongens samen met hun ouders te wachten. Ze dragen groene scoutingblouses, wat betekent dat ze Welpen zijn. Ze hebben er duidelijk zin in, want ze staan enthousiast te springen.

Deze Welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud. In Zuilen hebben ze op dit moment de Welpen, de Scouts (11-15 jaar), maar ook de Explorers (15-18 jaar), de Stam (18-plus) en de Pivo’s (23-plus). Iedere groep komt op een ander moment samen. Zo zien de eerste drie groepen elkaar iedere zaterdag, de Stam om de week en de Pivo’s eens per maand.

Navigeren en EHBO

Dit voorjaar sleepten de Peka 18 Scouts zich voor de tweede keer de prestigieuze titel ‘Beste Scouts van Nederland’ in de wacht. Zij lieten een weekend lang allerlei vaardigheden zien, zoals het opbouwen van hun kampterrein, navigeren met kaart, kompas en routetechnieken, koken, EHBO toepassen en vooral heel goed samenwerken. Al die vaardigheden leren ze het hele jaar door, met sport en spel, tijdens de opkomsten op de scouting.

Rond het troephuis aan de Daalseweg liggen twee grasvelden en is er ook een kampvuurkuil. Binnen zijn verschillende ruimtes, allemaal versierd door de leden zelf. Op dit moment heeft Peka 18 ongeveer 80 leden. Het aantal groeit gestaag, zegt voorzitter Johanneke tevreden. “We kunnen nog wel wat extra vrijwilligers gebruiken.”

‘Iedereen is welkom’

Iedere zaterdag is er opkomst, zoals dat wordt genoemd. Kinderen van verschillende leeftijden komen naar de scouting en er staan allerlei activiteiten op het programma. Die worden voorbereid door de begeleiders van de verschillende groepen. Zo is Amelle een van de Welpenleiders. Ze begon ooit als Bever toen ze 5 jaar was. Inmiddels is ze zeven jaar leiding. Ze woont in Nijmegen, maar komt met plezier ieder weekend terug voor de scouting. “We hebben een superleuk team.”

Tekst loopt door onder foto.

Daar sluiten Explorers – Explo’s in de volksmond – Wilm, Dana en Tjebbe zich bij aan. Dana vindt ook de gezelligheid en de jaarlijkse kampen en weekendjes weg erg leuk. Wilm noemt ook de fijne groepsdynamiek. “We kunnen op elkaar rekenen en vertrouwen.”

“Hier kan iedereen echt zichzelf zijn”, zegt Tjebbe, tien jaar lid. “Er zijn veel verschillende soorten mensen lid, zoals mensen die moeite hebben met vrienden maken bijvoorbeeld. Iedereen is welkom. We ondersteunen elkaar allemaal. Niemand heeft hier ooit kwade bedoelingen. Ik vond het bijvoorbeeld totaal niet spannend om te vertellen dat ik ook op jongens val.”

‘Als team’

De vereniging is aangesloten bij Scouting Nederland, naar eigen zeggen de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van ons land, met ruim 125.000 leden. Die leden zijn verdeeld over zo’n 1000 scoutingverenigingen. Scouting Nederland organiseert allerlei evenementen en activiteiten, zowel landelijk als regionaal. Ook kunnen vrijwilligers er trainingen volgen. “Hoe cool is het om overal andere scouts te ontmoeten”, zegt Johanneke.

“Scouting maakt je wereld groter”, zegt vrijwilliger Annie. Zij begeleidt de pubers, wat zij de leukste groep vindt. “Scouting is niet individualistisch”, zegt ze. “Je doet alles als team. Elkaar aanvullen gebeurt hier veel sterker dan op de werkvloer. Hier krijg je de ruimte om te oefenen met verschillende rollen. Daar heb je ook in de rest van je leven wat aan.”