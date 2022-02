Al meer dan honderd bomen gesneuveld door stormweer in Utrecht

Door de stormen van vorige week zijn er in Utrecht al meer dan honderd bomen omgewaaid. Dat liet wethouder Kees Diepeveen weten in reactie op vragen hierover door de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren.

“De teller staat op dit moment op meer dan honderd bomen”, zegt de wethouder. “Dat is natuurlijk een enorm aantal.” Het is volgens Diepeveen duidelijk dat er veel bomen zijn omgevallen, maar hij wijst er wel op dat het beeld nog niet compleet is. “Dat komt doordat onze eerste aandacht uitgaat naar plekken waar je het snelst wil dat bomen verwijderd en afgevoerd worden.” De teller kan dus nog oplopen.

Zodra het overzicht wel compleet is, belooft de wethouder de gemeenteraad te informeren over de schade die ontstaan is door de stormen. Buiten de hoge windsnelheden, wordt er dan ook gekeken naar andere omstandigheden die een rol gespeeld kunnen hebben. Zoals beschadigde, doorgezaagde wortels door werkzaamheden aan leidingen of beperkte groeiruimte door stenen en asfalt.

‘Zo snel mogelijk herplanten’

De Partij voor de Dieren wilde verder weten of en wanneer de omgewaaide bomen worden vervangen door nieuwe bomen. “Het uitgangspunt is om alle park- en straatbomen te herplanten”, zegt de wethouder. Hij benadrukt wel dat het een zorgvuldig proces is, omdat er ook gekeken wordt naar ‘groeiplaatsverbetering’. Ook wordt rekening gehouden met projecten die mogelijk in de toekomst gaan spelen, ‘zodat het misschien allemaal beter ingericht kan worden’.

“Zo snel mogelijk herplanten is natuurlijk het uitgangspunt, met behoud of verbetering van kwaliteit. Als dat dit plantseizoen niet meer lukt, dat eindigt in april, dan volgt herplant volgend plantseizoen. We zitten best laat in het plantseizoen en doen met man en macht wat we kunnen, maar we houden er serieus rekening mee dat het echt niet allemaal dit plantseizoen nog gaat lukken. Dan wordt het volgende winter.”

Vorige week kreeg ons land, en daarmee ook Utrecht, te maken met verschillende stormen. Een week geleden was de sterkste: storm Eunice. Het KNMI kondigde toen in de regio Utrecht code oranje af. Er werden windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht

