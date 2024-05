Al meerdere dagen onrustig rond Zamenhofdreef in Utrecht; jongeren bekogelen politie met eieren

Het is al enkele dagen onrustig rond de Zamenhofdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn door een grote groep jongeren met onder meer eieren en vuurwerk bekogeld, en ook zijn er brandjes gesticht. Volgens een woordvoerder van de politie is tot nu toe niemand aangehouden.

“Er zijn al enkele dagen ongeregeldheden rond de Zamenhofdreef in Utrecht. De politie wordt nu ingezet om de rust terug te laten keren en het gebied weer veilig te krijgen”, schreef de politie vrijdagavond rond 23.20 op X. Even later werd gezegd dat de rust was wedergekeerd en dat de inzet werd afgeschaald.

De woordvoerder van politie kan nog niks zeggen over een eventuele aanleiding van de onrust. In andere media is te lezen dat eerder deze week begon na een achtervolging. Wel kan de woordvoerder bevestigen dat agenten zijn bekogeld en ook dat er brandjes zijn gesticht. Op een video op Dumpert is ook te zien dat een bushokje wordt gesloopt in Overvecht.

Volgens de woordvoerder is tot nu toe nog niemand aangehouden. De politie is de komende dagen extra alert in het gebied rond het winkelcentrum aan de Zamenhofdreef.