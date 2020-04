Al vier weken blijven Utrechters thuis: nog even volhouden

Sinds dat het kabinet op 12 maart een hele set maatregelen aankondigde om het coronavirus te bestrijden blijven Utrechters massaal binnen. Er wordt goed gehoor gegeven aan de oproep om thuis te werken en binnen te blijven.

De oproep van het kabinet is vandaag alweer vier weken geleden. De maatregelen van 12 maart werden een paar dagen later, op zondag 15 maart nog eens flink aangescherpt. Sindsdien is het rustiger dan ooit op straat, heel veel inwoners blijven zo veel mogelijk binnen. Al eerder berichtte DUIC dat er zo’n 80 procent minder fietsers te zien zijn op het Vredenburg en ook op andere plekken in de stad lijkt het wel elke dag zondag.

‘Normaal’

Ondertussen heeft de stad zich ingericht op deze nieuwe manier van werken, veel restaurants zijn eten gaan bezorgen en culturele initiatieven zijn vanuit huis te volgen. De huidige maatregelen blijven in ieder geval tot 28 april van kracht, maar daarna wordt het niet direct weer ‘normaal’. Op 21 april laat het kabinet weten of en hoe de coronamaatregelen er gaan uitzien na 28 april.

Veel Utrechters willen natuurlijk zo snel mogelijk weer veilig naar buiten, maar het zit er nog even niet in. Daarom even naar buiten vanachter de computer met mooie beelden – die de afgelopen jaren gemaakt zijn – van de stad.