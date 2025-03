Alcohol drinken op straat is weer op minder plekken verboden in Utrecht

Er zijn weer minder plekken in Utrecht waar het verboden is om alcohol te drinken. Voorheen was het niet toegestaan om rond het Smaragdplein en winkelcentrum Mereveldplein te drinken op straat, maar dat mag weer. Er blijven nog 9 gebieden over waar een alcoholverbod geldt.

Een biertje, wijntje of glaasje wodka drinken op straat, bijna nergens is dat een probleem. Alcohol drinken in de openbare ruimte mag namelijk haast overal. Er is ook geen landelijke regelgeving die dat verbiedt. Gemeentes moeten daar zelf regels voor opstellen.

In Utrecht zijn er ook regels. Er worden gebieden aangewezen waar het nuttigen van alcohol op straat niet is toegestaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er ergens ernstige overlast voorkomt. Het instellen van een verbod gaat dan altijd hand in hand met andere maatregelen.

9 gebieden

De gemeente bekijkt regelmatig of het alcoholverbod per gebied van kracht moet blijven. Rond de twee winkelcentra Smaragdplein en Mereveldplein is dat volgens het college niet meer nodig.

Er blijven 9 gebieden over waar men niet mag drinken op straat. Dat is bijvoorbeeld rond de winkelcentra Overvecht, Gagelhof en Overkapel. Ook een flink gedeelte van het centrum en de Ooster- en Westerkade behoren alcoholvrijezones te zijn.