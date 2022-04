Alcoholverbodsgebied in Utrecht herzien, lees hier wat er verandert

De gemeente Utrecht heeft samen met politie en handhavers het alcoholgebiedsverbod herzien. Vanaf 15 april is het gebied in de binnenstad vergroot, en zijn andere gebieden verkleind of samengevoegd. Dat is gedaan op basis van onder meer meldingen van drankoverlast en om beter te kunnen handhaven.

Zonnig weer en het wegvallen van de coronamaatregelen zorgen voor de ideale situatie voor mensen die gezellig samen een borreltje willen doen – voor andere bewoners of bezoekers van Utrecht kan dat juist voor overlast zorgen. Daarom vond de gemeente het tijd om de grenzen van het alcoholverbodsgebied te herzien. Het één en ander verandert, per direct.

Binnenstad

In de binnenstad van Utrecht geldt op straat een alcoholverbod voor 24 uur per dag. Vanaf nu komt daar ook een deel van de Biltstraat bij: tussen de Obrechtstraat en de Bekkerstraat. Ook de Nachtegaalstraat, het deel tussen de Mulderstraat en de Maliebaan, valt vanaf vandaag onder het alcoholverbodsgebied.

In tegenstelling daarvan wordt bij de Bemuurde Weerd O.Z. het gebied kleiner. Vanaf nu geldt het alcoholverbod tot aan de Adelaarstraat. De verklaring daarvoor is dat er ten noorden van de Adelaarstraat zeer weinig meldingen van drankoverlast binnenkwamen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Vervallen gebieden

Sommige delen van Utrecht waren eerder bij de politie en handhavers in beeld, omdat daar bovengemiddeld veel overlast van alcoholgebruik is. Nu blijkt dat de overlast is verminderd, vervallen deze gebieden.

Ten eerste vervalt het alcoholverbod rondom de Galgenwaard. Hier kan volgens de gemeente met andere maatregelen tegen overlast worden opgetreden. Ook het gebied tussen de Ikarosdreef en de Achillesdreef in Overvecht vervalt. Hier is er geen sprake meer van aanhoudende alcoholoverlast.

In de gebieden rond de Händelstraat en de straten tussen de Daalsetunnel en het Wolff en Dekenplein lijkt het alcoholverbod te hebben gewerkt: daar is nauwelijks meer overlast en houdt het verbod dus op te bestaan. Hetzelfde geldt voor het centrum van Vleuten.

Nieuwe gebieden

Het gebied rondom opvanglocatie de Stadsbrug in Zuidwest is één van de nieuwe alcoholverbodsgebieden. Vlakbij de opvang zit een pluktuin, die volgens de gemeente een verzamellocatie is geworden van alcoholverslaafden. “Zij gebruiken daar drank en drugs, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts en laten veel afval achter.”

Ook aan de Oosterkade en Westerkade is openbaar drinken niet meer toegestaan. Dat komt met name door de steigers, schetst de gemeente: “In de praktijk wordt de steiger echter gebruikt als openbaar terras, wat de nodige (geluids)overlast en vervuiling met zich meebrengt zoals afval en het gebruik van de kade, stegen en tuinen als openbaar toilet”. Hier geldt het verbod tussen 23.00 en 06.00 uur.