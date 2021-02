Aline Barnhoorn hoeft haar spoorweghuisje niet terug te brengen naar originele staat

Aline Barnhoorn hoeft haar monumentale spoorweghuisje aan de Zonstraat in Utrecht niet in de oude staat te herstellen. In 2008 besloot zij de buitenmuur een andere kleur te geven, maar vorig jaar kreeg ze van de gemeente te horen dat dit niet de bedoeling was en dat het huis teruggebracht moest worden naar de originele staat. Nu komt de gemeente daarop terug.

Barnhoorn kocht het markante huisje in 1998. Het verkeerde naar eigen zeggen in slechte staat en ze heeft het in de jaren na de aankoop grondig verbouwd. Zo heeft ze op advies van een deskundige in 2008 de buitenmuur opnieuw laten schilderen vanwege de slechte staat van de stenen. Ook was de buitenzijde in een soort ‘lappendeken’ veranderd omdat de muur in de loop der jaren was hersteld met verschillende soorten steen. Daarnaast heeft ze ervoor gekozen om zonnepanelen op het dak te leggen.

Brief

In het voorjaar van 2020 ontving Barnhoorn een brief van de gemeente Utrecht. Daarin stond onder andere dat het huis een monument is en de status heeft van beschermd stadsgezicht. De uiterlijke wijzigingen moesten daarom ongedaan gemaakt worden.

Het verhaal heeft veel media-aandacht gekregen en ook is er een petitie gestart door de buurt. Zij zagen de veranderingen namelijk juist als meerwaarde voor de omgeving.

Brief

In november 2020 heeft de gemeente toegezegd opnieuw te kijken naar de situatie en nu is besloten dat het huis niet naar originele staat teruggebracht hoeft te worden. “In principe wordt het schilderen van gemetselde gevels bij monumenten niet toegestaan”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Daaraan wordt echter toegevoegd dat in dit geval geen sprake is van een hoge monumentwaarde. “Op de archieffoto’s is te zien dat er al een aantal storende reparatiestukken in het metselwerk zitten.”

Kosten

Ook zou het verwijderen van de verflaag zonder het onderliggende metselwerk aan te tasten een lastig klusje zijn en bovendien speciale reinigingstechnieken vereisen. “Dit zal hoge koste met zich meebrengen.”

Tot slot zegt de gemeente dat de huidige kleur van de buitenmuur niet een ‘dusdanige aantasting van de monumentenwaarde’ is. Het zou daardoor niet redelijk zijn om van Barnhoorn zulke hoge kosten te eisen om de situatie ongedaan te maken.

Zonnepanelen

De zonnepanelen op het dak van het spoorweghuisje voldoen volgens de gemeente niet aan de richtlijnen. Ze mogen namelijk niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en dat is wel het geval.

Tegelijkertijd is de gemeente momenteel bezig met een herziening van de richtlijnen omdat ook de erfgoedsector aan CO2-reductie moet doen. “Hierbij wordt ook de recent vernieuwde advieslijn […] over zonnepanelen bij rijksmonumenten meegewogen. In het kader van de gemeentelijke herziening kan het pand aan de Zonstraat als pilot worden meegenomen.”

Barnhoorn kan haar zonnepanelen voorlopig dus laten liggen. Daarbij is door de gemeente ook meegewogen de panelen over de bestaande dakbedekking zijn gelegd, waardoor ze de monumentwaarde niet aantasten.