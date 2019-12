‘All you need is work’ voor werkzoekende Utrechters

Utrechters die op zoek zijn naar werk kunnen deze week terecht bij het evenement All you need is work in het Stadskantoor. Op 18 en 19 december kunnen werkzoekenden werkgevers persoonlijk ontmoeten, gratis workshops volgen en een bezoek aan de CV-dokter brengen.

“Het aantal banen in de stad groeit. Veel Utrechters in de bijstand maken nu de beweging richting werk. Tegelijkertijd zien we ook dat er een groep Utrechters achterblijft, voor wie de stap naar werk groter is. Samen met werkgevers en partners begeleiden en ondersteunen we ook deze groep richting werk”, zegt wethouder Linda Voortman.

Op de eerste dag zijn er organisaties aanwezig, zoals U-Centraal, de Vrijwilligerscentrale, het Buurtteam en afdelingen van de gemeente die tips en informatie geven. Ook zijn er medewerkers die kunnen helpen bij het starten van een eigen bedrijf. Gesprekken over schulden en laag inkomen komen ook aan bod.

Gesprekken met werkgevers

Werkzoekenden kunnen op de tweede dag met werkgevers in gesprek over vacatures. Daar zijn ook bedrijven aanwezig die een traject of een tussenstap aanbieden; bijvoorbeeld een meeloopdag of werkervaringsplek.

Er is iedere dag een pitch-workshop waar deelnemers zich beter leren presenteren aan werkgevers. Daar kunnen Utrechters ter plekke een CV maken of verbeteren met hulp van een CV-dokter. Een fotograaf maakt professionele foto’s voor op het CV of LinkedIn-profiel.

Het evenement is beide dagen tussen 10.00 en 15.00 uur op de 3e etage van het Stadskantoor.