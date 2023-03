Alle kippen verdwijnen uit Julianapark in Utrecht uit angst voor vogelgriep

De zwerfkippen in het Julianapark in Utrecht en omgeving krijgen een nieuw onderkomen in een opvangcentrum in Drenthe. In 2021 verwijderde de gemeente ook al kippen en hanen uit het gebied vanwege overpopulatie en de nodige overlast die hierbij kwam kijken. Dit keer moeten de dieren weg uit angst voor de vogelgriep.



De vogelgriep waart momenteel rond in Nederland. Omdat de kippen los rondlopen in het Julianapark en omgeving is er een risico op uitbraak. De gemeente Utrecht wil voorkomen dat álle vogels in en rond het park straks geruimd moeten worden.

Om het welzijn van de dieren te verbeteren, de verkeersveiligheid in omliggende wijken te vergroten en overlast in woonstraten te verminderen, is daarom besloten om alle kippen uit het Julianapark en omgeving (wijken West en Noordwest) komend voorjaar te vangen en over te plaatsen. De dieren zullen gebracht worden naar dezelfde gespecialiseerde opvanglocatie als in 2021, namelijk bij het bedrijf Hofganzen in het Drentse Dalen. Bij de verplaatsing is ook iemand van de gemeente Utrecht aanwezig om te zorgen dat dit zo diervriendelijk verloopt.

Zomer 2021

In de zomer van 2021 werden in het Julianapark en omgeving ook al zo’n 150 kippen en hanen naar dezelfde opvanglocatie in Drenthe gebracht. De overpopulatie zorgde voor veel problemen, waaronder geluidsoverlast, verkeersonveilige situaties, overlast bij omwonenden en doordat er veel brood werd gevoerd aan de kippen zorgde dat ook voor ratten- en ganzenoverlast. Zo’n 35 á 40 hennen bleven achter in het park.

Na een telling in 2022 bleek dat het aantal kippen inmiddels snel weer was toegenomen. De gemeente liet in een raadsbrief weten dat er destijds ongeveer 80 kippen in de openbare ruimte rondliepen, met name grote aantallen jonge hennen en hanen. “Dat betekent dat de overlevingskans van deze kippen aanzienlijk is. De verwachting is dat over ongeveer twee jaar in het Julianapark weer meer dan honderd kippen zullen zijn”, aldus de gemeente Utrecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De kippenvangactie in 2021. Foto: Robert Oosterbroek

Dierenwelzijn en veiligheid voorop

“Dierenwelzijn en veiligheid staan voorop”, zegt wethouder Linda Voortman. “Al vinden we het ook spijtig dat we de kippen moeten overplaatsen. We hebben het beste met de kippen voor. Daarom brengen we ze allemaal onder bij een gespecialiseerde opvanglocatie die goed voor ze kan zorgen.”

De Dierenbescherming is blij dat de kippen een nieuw thuis krijgen. ”Het is voor iedereen, maar vooral voor de kippen zelf, het beste om ze elders goed onderdak te bieden. De verkeersveiligheid raakte in het geding en kippen werden overmatig gevoerd, wat weer leidde tot overlast van ratten”, zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming.