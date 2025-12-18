Alle rijstroken bij de Galecopperbrug in Utrecht weer open voor verkeer

Alle rijstroken op de A12 bij de Galecopperbrug zijn vanaf vandaag weer open voor verkeer. Er gelden geen snelheidsbeperkingen meer. Sinds het begin van de renovatie van de stalen kabels van de brug in 2022 waren de rijstroken versmald en was de oprit Nieuwegein richting Arnhem afgesloten.

Eind november werd het werkeiland tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan weggehaald. De oprit Nieuwegein werd donderdagochtend 18 december in alle vroegte weer vrijgegeven voor gebruik. “Het gebruik van alle normale rijstroken voelt bijna als het verbreden van de brug. Maar de renovatie op de brug is gereed”, zegt Rudy Klunder, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. “Bij deze willen we alle weggebruikers bedanken voor het geduld en begrip tijdens de uitvoering.”

Onder de brug vinden nog wel werkzaamheden plaats. Hiervoor zal de brug in 2026 ook nog wel een aantal keren afgesloten moeten worden.

Renovatie Galecopperbrug

De Galecopperbrug, die de snelweg A12 verbindt over het Amsterdam-Rijnkanaal, is met 220.000 voertuigen die per dag passeren de op één na drukste brug van het land.

Rijkswaterstaat heeft de laatste jaren de stalen draagkabels (tuien) van de Galecopperbrug richting Arnhem vernieuwd. De komende maanden vinden er onder het brugdek nog afbouwwerkzaamheden plaats.