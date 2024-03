Alle snelwegen rond Utrecht in 2024 op de schop, Rijkswaterstaat verwacht veel hinder: ‘Pak trein of fiets’

De A1, A2, A12, A27 en A28 bij Utrecht gaan allemaal op de schop in 2024. Het gaat om grootschalige onderhoudswerkzaamheden en Rijkswaterstaat verwacht veel hinder. Automobilisten moeten dit jaar dus rekening houden met files, lange omleidingsroutes, wegafsluitingen en langere reistijden.

Hoewel Rijkswaterstaat aangeeft er alles aan te doen de overlast te beperken, gaat de automobilist de wegwerkzaamheden rond Utrecht flink merken. Voor een deel wordt het onderhoud aan de weg in het weekend of de nacht uitgevoerd, maar dit kan niet altijd. Zo kunnen sommige klussen in verband met de veiligheid alleen overdag worden gedaan zegt Rijkswaterstaat. Ook wil Rijkswaterstaat het tempo erin houden en daarom wordt ook tijdens werkdagen doorgewerkt.

Leidsche Rijntunnel

De eerste werkzaamheden zijn al gestart. Rijkswaterstaat is begonnen de verlichting in de Leidsche Rijntunnel te vervangen met duurzame ledverlichting. Behalve winst op het gebied van duurzaamheid en goede verlichting in de toekomst, betekent het zo’n beetje voor heel 2024 tijdelijke afsluitingen van op- en afritten of één van de tunnelbuizen van de Leidsche Rijntunnel.

Galecopperbrug

In april begint Rijkswaterstaat met het werk aan de Galecopperbrug. De kabels die de brug dragen naderen het einde van het levensduur en moeten dus worden vervangen. Ook dit geeft overlast. De rijbanen zijn tot medio 2025 versmald, de maximumsnelheid gaat naar 70 kilometer per uur en de weg wordt periodiek afgesloten.

De oprit Nieuwegein richting Arnhem is gedurende de hele periode dicht. Mensen die richting Den Haag rijden, hebben geluk. De kabels van de Galecopperbrug in de richting van de Hofstad zijn de komende jaren niet aan vervanging toe, waardoor werkzaamheden aan deze zijde niet nodig zijn.

A1 en A27

Zowel aan de A1 als de A27 wordt groot onderhoud gepleegd. De werkzaamheden aan de A27 vinden plaats tussen Groenekan en Eemnes. Op de A1 gaat Rijkswaterstaat aan de slag tussen Eemnes en Amersfoort. Van eind april tot en met mei is op het traject Groenekan-Eemnes-Amersfoort in de weekenden telkens één rijrichting afgesloten.

A12 Nieuwerbrug- Oudenrijn

Het is nog niet helemaal zeker of het doorgaat, maar het is wel al ingepland voor juni; groot onderhoud aan de A12. Rijkswaterstaat verwacht dat juist de werkzaamheden aan deze drukke snelweg veel hinder veroorzaken. Door de werkzaamheden zullen minder rijstroken beschikbaar zijn en zijn er afsluitingen in beide richtingen tijdens meerdere weekenden en nachten.

A2 Oudenrijn-Everdingen

Naast de Leidsche Rijntunnel staan ook verderop op de A2 werkzaamheden op de planning. Hoewel ook voor deze werkzaamheden geldt dat nog niet helemaal zeker of ze doorgaan, is het groot onderhoud van het traject Oudenrijn-Everdingen al ingepland voor augustus. En ook voor dit traject geldt dat er tijdens de werkzaamheden minder rijstroken beschikbaar zijn en dat er wegafsluitingen zijn tijdens meerdere weekenden en nachten.

Vollenhoventunnel A28

Tot slot wordt ook de A28 tussen Utrecht en Amersfoort dit jaar waarschijnlijk niet ontzien. Rijkswaterstaat wil reparaties uitvoeren aan de Vollenhoventunnel bij Zeist. Deze werkzaamheden zijn echter nog niet ingepland en Rijkswaterstaat heeft nog geen uitspraken gedaan over de te verwachten overlast. Wel is al bekend dat de treinreiziger tussen Utrecht en Amersfoort deze zomer flink hinder gaat ondervinden. Door grootschalige werkzaamheden aan het spoor rijden er in juli en augustus wekenlang geen treinen op het traject.

Na 2024



Na 2024 is de overlast niet voorbij. Ook voor volgend jaar staan er werkzaamheden op de planning. Naast het afronden van de klus aan de Galecopperbrug, start Rijkswaterstaat met de verbreding van de A27 vanaf Houten in zuidelijke richting. De A12 krijgt nieuw asfalt tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal.

Tot slot geeft Rijkswaterstaat de weggebruiker een advies. Automobilisten worden aangeraden tijdens werkzaamheden de snelweg te mijden en niet in de file aan te sluiten. Rijkswaterstaat roept mensen op thuis te werken, om te rijden of de trein of fiets te nemen als dit mogelijk is.