Alle Utrechters kunnen komende weken coronavaccinatie krijgen zonder afspraak

Alle inwoners van Utrecht kunnen de komende weken terecht voor een coronavaccinatie zonder dat ze daar een afspraak voor moeten maken. Dat laat de gemeente weten op Twitter.

Op vijf verschillende dagen in juli kunnen bewoners terecht op locaties in Kanaleneiland en Overvecht voor een prik met Pfizer of Jansen. Liefhebbers voor een van de vaccins kunnen zelf kiezen welke ze willen. Bewoners van de hele stad kunnen terecht op 9, 10, 16, 17 en 23 juli.