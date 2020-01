Alle Utrechtse basisscholen kunnen binnen 20 jaar aardgasvrij zijn

De Utrechtse basisscholen moeten van het gas af. Er is een verkennend onderzoek gedaan om de basisscholen aardgasvrij te maken. Het project van 20 jaar zou zo’n 34 miljoen euro kosten, waarvan driekwart voor de rekening van de gemeente is.

Er zijn 117 basisscholen in Utrecht, waarvan een kwart al aardgasvrij is. Nieuwe scholen worden standaard aardgasvrij gebouwd – zoals OBS Haarzicht en SO Fier die deze maand worden geopend, maar ook bestaande scholen moeten energieneutraal worden.

Er is onderzoek gedaan naar 20 verschillende scholen, die representatief zijn voor alle basisscholen in de stad.

Voorbeeldfunctie

Utrecht wil dat haar eigen vastgoed uiterlijk in 2040 energieneutraal is. Scholen hebben daarmee een positieve impact en kunnen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid. Zo kan er bewustwording van de leerlingen worden verhoogd en kan gedrag worden veranderd, wordt gesteld in het onderzoek.

SPO Utrecht, waar 38 scholen onder vallen, was de initiatiefnemer van dit onderzoek. Nu is in kaart gebracht wat er moet gebeuren in de hele stad om de bestaande scholen aardgasvrij te maken. De belangrijkste conclusie is dat er aanvullende middelen nodig zijn voor het aardgasvrij maken.

Perspectief

Er zijn verschillende scenario’s bekeken. Het zou mogelijk zijn om in 20 jaar tijd alle scholen van het gas af te krijgen. De gemeente zou dan ruim 25 miljoen euro moeten investeren en de schoolbesturen nog eens ruim 9 miljoen euro. Een deel van het budget kan komen uit voordelen door het wegvallen van de gasrekening en lagere exploitatiekosten.

Scholen zullen in de toekomst op bijvoorbeeld stadsverwarming, een warmtepomp of een biomassa-CV installatie kunnen worden aangesloten. Scholen willen ook graag het goede voorbeeld geven. Zonnepanelen en groene schoolpleinen moeten daarbij helpen.

Voorwaarden

De leerkrachten van scholen hebben wel een aantal voorwaarden voor de investeringen genoemd. Zo willen leerkrachten niet dat de verbouwingen ten koste gaan van het onderwijs of de rekening uiteindelijk van het onderwijsgeld afgaat en meer werkdruk oplevert.

De gemeente en de schoolbesturen gaan bekijken welke maatregelen precies nodig zijn per school en maken dan een concreet plan van aanpak.