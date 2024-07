Alle Utrechtse kranten uit de periode tussen 1659 en 1945 digitaal doorzoekbaar

Alle Utrechtse kranten die uitkwamen tussen 1659 en 1945 zijn sinds deze week digitaal doorzoekbaar. Dat laat Het Utrechts Archief weten. Om dit mogelijk te maken zijn 450.000 pagina’s met materiaal uit het archief gedigitaliseerd.

Het digitaliseringsproces was een langgekoesterde wens van veel gebruikers van archiefstukken. Een deel van de originele kranten is vanwege de kwetsbaarheid ervan niet meer in papieren vorm te raadplegen.

Het digitaliseren is onderdeel van het nationale programma Metamorfoze. Dit project zet zich in voor het behoud van en duurzame toegang tot het papieren erfgoed.

Samen met de KB wordt sinds 2011 gewerkt aan het landelijke traject ‘Boeken, Kranten en Tijdschriften’, waarbij miljoenen pagina’s worden gedigitaliseerd en gepubliceerd op Delpher. Vanaf 2016 waren de kranten aan de beurt en inmiddels zijn er 3 miljoen krantenpagina’s gescand van landelijke kranten en van kranten van een aantal grote steden.

Het Utrechts Archief heeft uit de eigen Bibliotheekcollectie ontbrekende exemplaren van 25 titels aangeleverd, in totaal ruim 450.000 krantenpagina’s. Denk hierbij aan de Utrechtse Courant vanaf 1677, de Gazette d’Utrecht 1731-1781, het Journal Patriotique d’Utrecht 1795 en de Stichtse Courant 1795-1796. Maar ook meer recente uitgaven kwamen aan de beurt zoals de Utrechtsche courant: nieuws- en advertentieblad 1898-1941 en de Nieuwe Utrechtsche courant 1928-1941.