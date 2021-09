Alle Utrechtse musea zijn sinds deze week rookvrij. Voor de binnenruimtes gold dit uiteraard al, maar er mag nu ook niet meer in de buitenruimtes worden gerookt. Dat hebben de museumdirecteuren en de gemeente eerder met elkaar afgesproken.

Het is al een lange tijd niet meer toegestaan te roken in openbare gebouwen en sinds 1 juli van dit jaar zijn ook rookruimtes in deze plekken verboden. In de buitenruimtes mag volgens de wet nog wel gerookt worden, maar de Utrechtse musea gaan nu dus een stap verder. Omdat zij niet willen dat kinderen worden geconfronteerd met sigarettenrook, is het sinds begin deze week niet meer toegestaan op het buitenterrein een sigaret op te steken.

Wethouder Eelco Eerenberg onthulde maandag bij het Centraal Museum het logo dat alle aangesloten musea op hun gebouwen gaan aanbrengen. “Ik ben ontzettend blij met de inzet van onze partners die net als ik de jonge generatie willen beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van roken. We weten dat roken allerlei ziektes veroorzaakt en het leven verkort. Dat willen we onze kinderen niet meer aandoen.”

Na zwembaden, dierenweides en beheerde speelplekken zijn de musea de volgende plekken die rookvrij zijn. De komende tijd volgen er volgens de gemeente meer plekken waar niet meer gerookt mag worden, waaronder openbare speelplekken.