Alle Utrechtse voedselbanken hebben straks na jaren onzekerheid een vaste plek

De voedselbanken in Ondiep en Leidsche Rijn hebben een geschikte locatie gevonden voor hun werkzaamheden. Dat betekent dat alle Utrechtse voedselbanken na jaren van onzekerheid nu duidelijkheid hebben over hun huisvesting.

De afgelopen tijd heeft de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) een nieuwe werkwijze ontwikkeld: in Overvecht is een centrale locatie gekomen waar voedsel door vrijwilligers wordt opgeslagen en verpakt. Vanuit die plek worden de pakketten verdeeld over negen locaties in Utrecht.

De voedselbank in Ondiep (Alles Onder Een Dak) gaat vanaf 1 januari 2021 pakketten inpakken naast die centrale locatie in Ondiep. De pakketten worden vervolgens verstrekt vanuit buurcentrum de Uithoek in Ondiep. De Dierenvoedselbank krijgt aan de Van Tuyllkade in Ondiep een eigen locatie voor opslag en uitgifte.

De voedselbank in Leidsche Rijn verhuist iets later, op 1 april 2021, naar een winkelpand vlakbij winkelcentrum Terwijde. De voedselbank in Vleuten – De Meern verhuist in de loop van 2021 ook naar een nieuwe locatie, namelijk de Marekerk. In de voedselbanken van Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern wordt een ‘sociaal winkelconcept’ getest. Mensen kunnen dan zelf kiezen welke producten ze mee naar huis willen nemen.

Cruciale rol

Wethouder Linda Voortman is blij dat er nu duidelijkheid is over de huisvesting. “De voedselbanken kunnen hierdoor hun energie weer volop steken in het verstrekken van voedselpakketten aan kwetsbare Utrechters”, zegt ze.

“De voedselbanken vervullen een cruciale rol door wekelijks zo’n 565 voedselpakketten te verstrekken aan Utrechters die moeite hebben met rondkomen. De voedselpakketten zijn voor veel Utrechters van grote waarde. We vinden het daarom belangrijk dat de voedselbanken zekerheid hebben over de locaties waar zij in zitten”.