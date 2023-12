Alleen nog inclusief en toegankelijk straatmeubilair in Utrecht; vijandige architectuur niet meer welkom

De gemeente Utrecht gaat geen gebruik meer maken van vijandige architectuur. Dit zijn bijvoorbeeld strips op een bankje in het park, die moeten voorkomen dat mensen erop gaan liggen. Volgens de gemeente mag iedereen de openbare ruimte in de stad gebruiken. “Dit houdt in dat er geen groepen uitgesloten worden door ontwerp of inrichting.”

Er zijn talloze voorbeelden van vijandige architectuur. Het kunnen metalen punten zijn die moeten voorkomen dat mensen ergens op gaan zitten of iets als glijbaan gebruiken. Het kunnen ook de strips op het bankje zijn of strips op de stoep, waardoor skaten onmogelijk wordt. Ook de anti-plasplaat wordt gezien als vijandige architectuur.

Golven

Bij de Gasthuismolenbrug is in 2017 een metalen sierstrip geplaatst. Ook dit kan worden gezien als vijandige architectuur. De strip is namelijk bedoeld om te voorkomen dat de plek aantrekkelijk is voor hangjongeren. Zo vertelde initiatiefnemer Hans van Lunteren eerder tegen DUIC.

Stoelen

Naast deze voorbeelden zijn er ook subtielere vormen die door sommigen als vijandige architectuur worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan de stoelen in de publieke ruimte. Hier kunnen mensen namelijk ook alleen maar op zitten. Daarnaast zijn er ook de zogenoemde leunbankjes, vaak te vinden op stations en bij bushaltes. Ook hoogfrequent geluid dat hangjongeren moet wegjagen kan worden beschouwd als vijandige architectuur.

Definitie

De gemeente Utrecht hanteert overigens de volgende definitie van vijandige architectuur: “Onder vijandige architectuur verstaan we (aanpassingen aan) straatmeubilair, verhardingen of andere elementen in de openbare ruimte die als doel hebben om gedrag dat wordt aangemerkt als ongewenst te weren, ontmoedigen of beperken.”

Wet

De gemeente is echter van mening dat in een inclusieve openbare ruimte al het gedrag is toegestaan, tenzij dit natuurlijk tegen de wet ingaat of leidt tot vernielingen. In uitzonderlijke situaties, waarbij bijvoorbeeld structureel overlast is, kan er nog wel gebruik gemaakt worden van vijandige architectuur.

Geoorloofd

Tot slot zijn er ook voorbeelden die weliswaar op vijandige architectuur lijken, maar daar volgens de gemeente niet bij horen. Zo zijn leuningen van de bankjes die te vinden zijn langs de Nieuwekade bedoeld ter ondersteuning en niet om te voorkomen dat mensen languit gaan. “De eventuele beperking van ander geoorloofd gebruik zoals bijvoorbeeld liggen is niet het doel van dit ontwerp.”