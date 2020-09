Alleen vandaag; gratis 030-tatoeage bij Utca Tattoo’s

Utrechters die altijd al een ‘030’-tatoeage wilden kunnen vandaag terecht bij Utca Tattoo’s aan de Eendrachtlaan. Vanwege de opening van de nieuwe zaak worden er gratis tatoeages gezet.

Soleil en Josje Sturm richtten in 2013 het kledingmerk Utca’s Finest op. Nu is daar dus een tatoeagezaak bijgekomen. “Josje is al een tijd bezig met tatoeëren en we kregen veel vragen van klanten of ze bij ons ook een tatoeage konden krijgen. Toen er kantoorruimte vrijkwam in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Eendrachtlaan besloten we het te doen”, zegt Soleil.

Vandaag is dus de opening van Utca Tattoo’s. Om dit te vieren kan iedereen tussen 12.00 en 17.00 uur een gratis 030-tatoeage krijgen. Volgens Soleil stond er in de ochtend al een rij voor de deur.

50 mensen

“Ik verwacht dat we ongeveer 50 mensen kunnen tatoeëren. Het zetten van de tatoeage duurt ongeveer tien minuten. Voordat de volgende klant kan gaan zitten moet de werkplek worden opgeruimd en gedesinfecteerd. Ook dit neemt ongeveer tien minuten in beslag.”

De kleding van Utca’s Finest is alleen te koop via de webshop. De plek aan de Eendrachtlaan wordt geen winkel van het kledingmerk. Wel kunnen mensen er op afspraak terecht om de kledingstukken te bekijken of een tatoeage te laten zetten.