Allemaal Utrechters – Asya Anastasova: ‘Ik ben in Utrecht heel actief en zelfstandig geworden’

Asya verhuist in september 2019 naar Utrecht om hier een studie te gaan volgen. “Ik zit op het moment in mijn tweede jaar van mijn opleiding Liberal Arts en Sciences”, vertelt ze. Dit is een opleiding aan de Universiteit Utrecht die zich niet beperkt tot één vakgebied. Asya heeft al een uitgesproken keuze gemaakt: “De vakken die ik voor deze studie heb gekozen, zijn politiek, mediastudies, antropologie en performance. Op deze disciplines ga ik uiteindelijk afstuderen.”

Paspoort Naam: Asya Anastasova

Land: Bulgarije

Geboorteplaats: Sofia

Geboortedatum: 8 augustus 2000

Het eerste dat Asya meteen opvalt wanneer ze in Utrecht komt wonen, is hoe georganiseerd de stad is. “Het voelt hier heel veilig en je kan bij iedereen terecht; de meeste mensen spreken hier goed Engels.” Desondanks vindt ze het leuk om de Nederlandse taal te verkennen. “Mijn favoriete woorden zijn ‘lekker’ en ‘gezellig’.”

De studente verbaast zich wel over bepaalde manieren van de Utrechters: “De drinkcultuur in Utrecht is heel anders dan in Sofia! Je ziet hier in Utrecht vaak mensen dronken in het openbaar. In Sofia is het natuurlijk ook oké om wat te drinken, in een nachtclub bijvoorbeeld, maar daar zwalken de mensen niet zo vaak dronken over straat.”

Varen

Haar verblijf in Utrecht heeft Asya tot zover positief beïnvloed, denkt ze. “Ik heb – vooral pre-corona – veel leuke dingen gedaan, zoals rond de grachten varen en een keer fietsen met een paar borrels op.” Ze moet erom giechelen. “Maar ik heb ook veel en diverse personen leren kennen! Ik ben in mijn tijd in Utrecht heel actief en zelfstandig geworden.”

Mochten we de actieve, sociale Bulgaarse nou over een paar jaar terugzien in de Utrechtse politiek, wat zou ze dan aan de stad willen veranderen? Asya hoeft niet lang na te denken: “Ik zou Utrecht een grotere stad willen maken, meer zoals Sofia.”