Allemaal Utrechters – Binod Shrestha: ‘Een cultuur leren is moeilijker dan de taal’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. We streven ernaar alle Utrechtse nationaliteiten te portretteren. Binod Shrestha uit Nepal.

Paspoort Naam: Binod Shrestha

Land: Nepal

Geboorteplaats: Kathmandu

Geboortedatum: 15 maart 1986

Levensmotto: ‘Wees open voor verandering en nieuwe ervaringen’

Aantal mensen met een Nepalees paspoort in Utrecht in Utrecht in 2017: 33 (bron: Basisregistratie Personen/BRP)

Binod kwam voor de liefde naar Nederland. In 2008 zong hij elke avond met zijn coverband in Thamel, het toeristische deel van Kathmandu. “Reggae was een hype toen en je hoorde overal Bob Marley.” Op een avond ontmoette hij de Nederlandse Stephanie die op rondreis was in Nepal. Ze raakten aan de praat en werden verliefd. In de jaren erna kwam Binod een aantal keer als toerist naar Nederland en in 2011 besloot hij in Nederland te gaan studeren.

“Ik weet nog goed, we zaten aan de keukentafel bij mijn schoonouders, onder het genot van de boerenkoolstamppot, toen ze zeiden: vanaf nu gaan we Nederlands praten.” En zo veranderden de gesprekken langzaam van het Engels naar het Nederlands. In de zomermaanden werkte Binod in een fabriek waar ook niemand Engels sprak, dus hij was omringd door de taal. Zodoende spreekt hij nu accentloos Nederlands. “Ik ben van mening dat iedereen een taal kan leren. Maar een cultuur, dat is een stuk moeilijker. Dat kan je alleen leren als je echt in een gezin leeft.” Dat gebeurde ook: een paar maanden woonden Binod met Stephanie, door woningnood, bij zijn schoonouders. Zo werd hij helemaal ondergedompeld in de Nederlandse cultuur.

“Nederland staat bekend om haar directheid, maar je moet je voorstellen als Nederland het ene uiterste is, dan is Nepal het andere uiterste. Daar zeg je niks direct. Als bij mij thuis mijn vader iets zei, was er geen discussie. Je accepteert het en stelt geen vragen. Dat is in Nederland volkomen anders! Gelukkig zou ik zeggen. Ik vind het fijn dat je hier dingen kunt bespreken. Dat je niet hoeft te doen alsof iets niet bestaat.”

Na zijn studie in Nederland werkt Binod nu als accountmanager bij een importbedrijf voor voedingsmiddelen. Onder andere producten uit Nepal. “Als ik dus Nepalese producten wil hebben om te koken, weet ik waar ik die kan krijgen. Al moet ik eerlijk zeggen dat het me nog niet lukt om de kipcurry zo te maken, zoals mijn moeder dat deed. Gelukkig heb ik hier in Utrecht een Nepalese vriend die dat wel kan. Zo lekker!”

Utrecht was een logische plek voor Stephanie en Binod om te settelen, na omzwervingen door Nederland en over de wereld. “Iedereen die slechts één keer in Utrecht is geweest weet wat een mooie stad het is. Rustig en gezellig.” Ze konden een huis vinden in een flat in Overvecht. Elke verdieping heeft met drie of vier appartementen een gemeenschappelijke woonruimte. “Super gezellig. Kinderen spelen er graag en je komt er je buren elke dag tegen.”

Naast zijn werk heeft Binod ook hier een band: Overdwars. Met vier Utrechters en een Leusdenaar maken ze hun eigen rockmuziek in de Vechtclub aan de Europalaan. Tegenover brouwerij de Kromme Haring. “Waar we graag een biertje drinken.” Een grote overgang: van reggae naar rock? “Klopt, maar iedereen in de band heeft andere invloeden. Ik ben geïnspireerd door grunge bands als Pearl Jam en Soundgarden. Andere bandleden luisteren graag naar jazz en country. Dat levert interessante en soms verwarrende jamsessies op.” Maar het werkt, want binnenkort nemen ze hun derde EP op.

De reeks Allemaal Utrechters is een samenwerking tussen DUIC en Utrecht Marketing.

