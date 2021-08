Allemaal Utrechters | Française Marie-Line Kercret kwam voor de liefde naar Nederland

“Ik woon sinds vier jaar in Utrecht, maar ik ben in ’86 naar Nederland gekomen. Voor de liefde”, vertelt Marie-Line met een zangerig Frans accent. “Twee jaar voordat ik definitief naar Nederland kwam, was ik hier op vakantie. Ik heb hier mijn huidige man ontmoet.”

Paspoort Naam: Marie-Line Kercret

Land: Frankrijk

Geboorteplaats: Auray

Geboortedatum: 11 april 1961

Marie-Line woont een tijd in Eindhoven en Soest, maar vertrekt uiteindelijk naar de Domstad. “Als beeldend kunstenaar heb ik een sterk netwerk in Utrecht. Ik had bovendien al heel lang de wens om in deze stad te komen wonen. Het culturele aanbod hier is veel groter dan in een dorp.”

Kercret vindt het culturele aanbod in de stad heel fijn, zegt ze, in ieder geval zoals het was voor de coronapandemie. “Er is ieder weekend iets te doen. Ik heb interesse in alles wat maar een beetje met beeldende kunst te maken heeft. Theater spreekt mij ook erg aan, net als kleinere festivals en films. Evenementen zoals Struinen in de Tuinen bezoek ik ook graag – eigenlijk alles wat mij de mogelijkheid geeft om de stad beter te leren kennen.”

Anoniem

Marie-Line loopt iedere dag naar werk. Dat is best een stevige wandeling, tussen haar huis in Buiten Wittevrouwen en haar werk in Ondiep. “Ik kom door allerlei kleine wijken, en daar kom ik vaak dezelfde mensen tegen. Deze mensen groeten elkaar op straat. Ik kom uit een klein plaatsje met 1600 inwoners en ik had altijd het idee dat de grote stad anoniem is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dat vind ik een prettig gevoel.”

Als de Française iets aan Utrecht zou mogen veranderen, dan zijn dat de vuilniszakken op straat. “Als ik ’s ochtends naar werk loop, liggen er nog veel zakken op straat. Katten en vogels zijn er in de nacht vaak ontzettend mee bezig geweest. Dat vind ik een vreemd beeld, in 2021.”

EXtuin

Op de foto zien we Marie-Line in de R.A. Kartinistraat in Voordorp, op de achtergrond haar eigen kunstwerk voor het project EXtuin. Het is een raamkozijn dat voor het ‘gewone’ raam hangt. Het sluitwerk glimt in de zon; het zit aan de buitenkant gemonteerd.

“Het kunstwerk heeft met de straatnaam te maken. R.A. Kartini was een Javaanse aristocrate en kwam uit een milieu waarin het gebruikelijk was dat vrouwen tot het huwelijk werden opgesloten. Zij is voor de positie van vrouwen en meisjes opgekomen. In 1964 is Kartini benoemd tot Nationale held van Indonesië.” EXtuin loopt deze maand af, maar het werk blijft voorlopig nog hangen, laat Kercret weten.