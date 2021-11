Allemaal Utrechters – Hüseyin Kömbeci: ‘Utrecht is een metropool van de toekomst’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. Jezelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek? Dat kan! Mail naar [email protected]

Paspoort Naam: Hüseyin Kömbeci

Land: Turkije

Geboorteplaats: Karaman

Geboortedatum: 22 december 1969

Voor de liefde is Kömbeci in 1997 naar Nederland gekomen. “Eigenlijk was het idee dat mijn vrouw naar Turkije zou komen. Maar dat was voor haar toch erg moeilijk. Daarom heb ik besloten om met haar in Nederland te gaan wonen.”

Kömbeci is echt iemand ‘van alle markten thuis’. In Turkije had hij al tal van verschillende beroepen. Hij werkte voor onder andere een reclamebureau, een makelaarskantoor, als autodealer en als service manager.

Schoonmaak

Anderhalf jaar nadat hij in Utrecht kwam, startte hij zijn eigen bedrijf: het schoonmaakbedrijf Tiger Team. “Ik heb er zelf voor gekozen om in de schoonmaakbranche te gaan”, vertelt Kömbeci. Hij krijgt daar trouwe hulp bij. “Mijn vrouw heeft mij veel ondersteund bij het opstarten van het bedrijf.”

“We bieden onze service aan in Utrecht en omgeving. We komen veel in scholen, kantoren, tandartsenpraktijken en andere bedrijven.” Inmiddels heeft Hüseyin Kömbeci maar liefst 50 mensen in dienst. “We hebben nooit iets hoeven veranderen aan het concept. Het werkt gewoon.”

Woonartikelen

Tijdens de coronacrisis loopt ook voor Tiger Team het aantal opdrachten terug. Bedrijfspanden en schoolgebouwen blijven gesloten, dus hoeven niet te worden schoongemaakt. Voor Kömbeci schept het de gelegenheid om nog een eigen bedrijf op te richten. Hij opent een webshop voor woonartikelen, zoals bureaustoelen en eetkamerstoelen. Iedereen zit immers thuis.

“Utrecht is een prima stad in Europa”, vindt Hüseyin. “Dit is echt een metropool van de toekomst. De gemeente is actief bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten.” Dat zorgt volgens de rasondernemer voor een gunstig klimaat voor mensen die een eigen bedrijf hebben.