Allemaal Utrechters – Liza Chan: ‘Utrecht was liefde op het eerste gezicht’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. We streven ernaar alle Utrechtse nationaliteiten te portretteren. Liza Chan uit Hongkong.

Paspoort Naam: Liza Chan

Land: Hongkong

Geboorteplaats: Hongkong

Geboortedatum: 1991

Levensmotto: ‘Je weet het nooit als je het niet probeert’

Utrecht is volgens Liza Chan een perfecte combinatie van een rustig dorp, maar met een levendige culturele scene en fijne winkels. “Mijn vriend is opgegroeid in een klein dorp aan de Duitse grens. Hij droomt ervan om ooit weer in zo’n natuurrijke omgeving te gaan wonen, maar ik kan dat me moeilijk voorstellen. Utrecht is al zoveel rustiger dan Hongkong.” Naar een plek verhuizen die nog rustiger is? “Ik weet niet of ik dat aankan. En een voorwaarde voor ons toekomstige thuis is dat er een Chinese supermarkt en een Jumbo binnen loopafstand zijn.”

Chan deed haar master Human Geography aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie vond ze, ondanks de taalbarrière, een baan en ze is erg blij met haar woning in Utrecht. Ze gniffelt als ze zegt: “Jullie noemen Utrecht een stad, maar in Hongkong zouden we dit een dorp noemen. Daar rijden zo veel auto’s en lopen zo veel mensen dat je amper vooruit kan komen. Vooral in het weekend. Daarom blijven mensen liever thuis als ze nergens naartoe hoeven.”

In Utrecht gaat Chan juist graag de hort op. “Ik hou van food tours. Mijn lievelingskoffietent is The Village. De sfeer daar is heel chill. Mijn favoriete restaurant in Utrecht is De Burgemeester, tegenover het oude stadhuis. Ze zijn gespecialiseerd in soep – erwtensoep, Franse uiensoep, mosterdsoep.” Zelfs al is het interview in het Engels, deze woorden spreekt Liza in vloeiend Nederlands uit. “Het is een mooi, verzorgd restaurant, de prijs is goed en je merkt aan alles dat de eigenaars liefde voor de zaak hebben.”

Chan ontdekte Utrecht een paar jaar geleden toen ze met haar zus een rondreis maakte door Europa. “We bezochten naast Amsterdam en Haarlem ook Utrecht. Het was het liefde op het eerste gezicht.” Inmiddels heeft ze alle musea van Utrecht al eens bezocht en vooral het Spoorwegmuseum is haar bijgebleven. “Het is een prachtig, oud gebouw. Je krijgt er echt een kijkje in hoe het er hier vroeger aan toeging. Maar het grappigste vind ik dat als je dan weer buiten staat, er in het straatbeeld bijna niks veranderd is. Alleen de kleding van de mensen is veranderd. Moet je nagaan dat vrouwen met die hoepeljurken over deze precies keien hebben gewandeld”, ze wijst naar de keien op de Mariaplaats, “dat is toch fantastisch!”

Natuurlijk zijn er ook dingen die ze mist van thuis. “Een avond was ik met een groepje internationale studenten aan het studeren. We hadden ineens zin in een ijsje, dus we gingen de stad in. Tot we ontdekten dat hier alle winkels dicht zijn om acht uur. Behalve de McDonalds en de KFC. In Hongkong blijft alles tot een uur of tien open.”

De reeks Allemaal Utrechters is een samenwerking tussen DUIC en Utrecht Marketing.

