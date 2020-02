Allemaal Utrechters – Rohaan Mathew: ‘De hectiek van de Kanaalstraat doet me denken aan thuis’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. We streven ernaar alle Utrechtse nationaliteiten te portretteren. Timothy Bissessar (26) uit Namibië.

Paspoort Naam: Rohaan Thomas Mathew

Land: Namibië

Geboorteplaats: Bangalore, India

Geboortedatum: 28 juni 1994

Levensmotto: ‘Ik heb geen levensmotto’

Aantal mensen met een Namibisch paspoort in Utrecht in Utrecht in 2017: 4 (bron: Basisregistratie Personen/BRP)

Rohaan kwam naar Utrecht, omdat hij benieuwd was naar Nederland. “Een land met haar eigen geschiedenis en cultuur. Hij verkeert al sinds zijn zestiende in veel verschillende landen, maar ook het begin was bijzonder. “Mijn ouders waren op vakantie, op bezoek bij mijn moeders familie, toen ik werd geboren. Na twee maanden gingen we terug naar Namibië. Ik ben dus geboren in Bangalore, maar heb een Namibisch paspoort.

Na de middelbare school studeerde hij aan een internationale school, the United World College in Swaziland. Daar ontmoette hij twee Nederlanders, die zijn beste vrienden werden. “Hun open mindedness en directheid – het is een cliché maar zij waren toch echt direct – sprak me erg aan. Je weet te allen tijde waar je staat. Misschien komt het omdat ik van nature ook direct ben, maar ik vind het de meest efficiënte manier van communiceren.” Na twee jaar op een campus in Swaziland, studeerde Rohaan een paar maanden in Kaapstad, in afwachting van zijn toelating bij University College Utrecht. Waar hij in 2014 startte.

Nu hij is afgestudeerd, is hij een bedrijf gestart: The Discov. “Wij helpen (toekomstige) studenten om de juiste universiteit te vinden. Een universiteit met een goede opleiding in de richting die de student wilt, maar ook op een plek die qua cultuur, faciliteiten en interesses past bij de student. Als je buiten je eigen land wilt studeren, kan het best lastig zijn om een goed beeld te krijgen van je opties. En in het buitenland studeren is vaak vrij duur, dus het loont om een weloverwogen keuze te maken.”

In zijn derde studiejaar verhuisde Rohaan naar de Kanaalstraat in Lombok. “Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Lombok is te gek. Het ligt vlakbij het water, De Munt en Park Oog in Al, een prachtige omgeving om te wandelen. En het is een bruisende interculturele wijk. Je zou zelfs kunnen stellen dat het een zeldzaam groot en geslaagd interculturele project is.”

In de wijk zijn ook allerlei culturele projecten en social entrepreneurs: buurtcentrum Ubuntuhuis, de Voorkamer (een plek voor nieuwkomers en locals) en café Kopi Susu. Voor de laatste doet Rohaan vrijwilligerswerk als programmeur. Elke weekend zijn er muzikale jamsessies en optredens. Maandelijks vertonen ze een documentaire met een Q&A met de makers. “Elke activiteit heeft als doel om mensen bij elkaar te brengen. Als hier een Turk, een Spanjaard en een Ethiopiër samen muziek maken, dan raak ik vervuld van geluk.”

Al die ontmoetingsplekken zorgen voelbaar voor een community in de wijk. “De winkeliers hier weten al na twee bezoekjes wie je bent. Een keer liep ik wat over de Kanaalstraat, op en neer, handen in mijn zakken, hoofd gebogen en ineens kwam een bakker uit zijn winkel. Hij zei: ik zag je lopen. Je ziet er verdrietig uit. Kop op! En hij gaf me een Turkse pizza!”

