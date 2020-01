Allemaal Utrechters – Timothy Bissessar: ‘Ik voel me een plantje dat overal kan wortelen’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. We streven ernaar alle Utrechtse nationaliteiten te portretteren. Timothy Bissessar (31) uit Trinidad & Tobago.

Paspoort Naam: Timothy Bissessar

Land: Trinidad & Tobago

Geboorteplaats: Saint James District, Port of Spain

Geboortedatum: 2 maart 1988

Levensmotto: ‘Stap voor stap en geef nooit op’

Aantal mensen met een Trinidadian paspoort in Utrecht in Utrecht in 2017: 4 (bron: Basisregistratie Personen/BRP)

“Waar mijn roots liggen? Ik voel me een…”, Timothy denkt even na en besluit dan: “Ik voel me een plantje dat overal kan wortelen. Als ik maar aardige mensen om me heen vind.” Timothy’s ouders zijn Guyanezen, van Indiase afkomst, Timothy zelf werd geboren in Trinidad, reisde de eerste jaren van zijn leven rond in de Caraïben (Aruba, Curaçao en Jamaica), deed zijn basisschool in Guyana en hij haalde zijn havo-diploma op Bonaire.

Van jongs af aan wist Timothy al dat hij rechten wilde studeren. Op Bonaire liep hij tijdens zijn middelbare schooltijd een aantal jaren af en aan stage bij de enige zelfstandig advocaat van het eiland. Daarna studeerde hij rechten op Curaçao. Voor zijn master kwam hij in 2012 naar Nijmegen.

Hij merkte een groot verschil tussen de Antillen en Nederland. “Op de Antillen vonden leraren dat ik goed Nederlands kon, maar hier kon ik vooral het tempo niet bijhouden en had ik moeite met het accent.” Ook zijn studie verliep moeizaam. “Voor mijn eerste opdracht kreeg ik een 3,5 met commentaren als ‘is dit wel de plek voor jou?’. In het eerste halfjaar haalde ik geen enkel vak.” En toen kwam de Nederlandse winter. “Zat ik daar in de kou, ver van mijn familie, op een kamertje van acht vierkante meter. Ik kon twee dingen doen: terug gaan naar Bonaire en een comfortabel leven leiden, of hier blijven en mezelf pushen.” Hij besloot het laatste te doen.

Zijn kamer kwam vol te hangen met planningen en schema’s, hij studeerde als een gek op de taal en zijn vakken, keek motivatiefilmpjes op YouTube en sportte regelmatig. “Voor de mentale gezondheid.”

“Over mijn Nederlandse taalontwikkeling zeg ik altijd: ik leerde rennen voordat ik kon kruipen. Ik spreek vloeiend jurists’, maar de normaalste dingen weet ik nog steeds niet. Zoals dat wat er in jouw thee zit,” wijzend naar een kop muntthee, “is dat een stengel? Een tak? Mijn vrienden plagen me er soms mee als ik zeg dat iets ‘onaanvaardbaar is’ of ‘niet billijk’.”

Voor de sociale contacten leerde Timothy salsadansen. Ook daar weer die cultuurshock. “Beleefdheden die voor mij heel normaal zijn, zoals de deur openhouden voor mensen – dat zijn Nederlanders niet gewend.” Zijn vriendin, die hij bij salsadansen leerde kennen, kan er gelukkig wel goed mee omgaan, voegt hij er glimlachend aan toe. Zij is ook de reden dat Timothy al anderhalf jaar in Utrecht woont. Een prettige stad, vindt hij. “Het is een grote stad en toch warm. Net als Nijmegen, maar met veel meer faciliteiten. Vooral in het salsadansen. Hier kan je dat elke week drie avonden in de week doen! En met allemaal twintigers en dertigers. Heerlijk.”

Timothy won het gevecht met de taal, de cultuur en zijn studie lukte. “Voor mijn laatste opdracht kreeg ik een negen en doordat ik een 8,5 voor mijn scriptie had, werd die in boekvorm uitgegeven.” Nu werkt Timothy als bedrijfsjurist voor een van de grootste banken van Nederland. “Mijn droombaan.”

