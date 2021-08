Allemaal Utrechters | Tom de Graaf: ‘In Nederland zit je de hele dag in één klas’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. Jezelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek? Dat kan! Mail naar [email protected]

Paspoort Naam: Tom de Graaf

Land: Colombia

Geboorteplaats: Bogotá

Geboortedatum: 25 februari 2011

Tom staat samen met zijn moeder Ariane en vriend Teun in het Utrechtse Wilhelminapark. Beide jongens lopen in voetbaltenue; Tom in het uittenue van Feyenoord en Teun in dat van de Italiaanse club Fiorentina. Voetbal is de nummer 1 sport in Colombia, het Zuid-Amerikaanse land waar de jongens elkaars vrienden zijn geworden.

Door werk van zowel de vader van Tom als van Teun kwamen de families in Colombia terecht. Tom wordt geboren in Bogotá, de hoofdstad. Als hij 3 jaar oud is, verhuist hij met zijn ouders en twee oudere broers naar de Amerikaanse stad Pittsburgh in de staat Pennsylvania. Drie jaar later vestigen ze zich in Utrecht. “Voor de kinderen”, licht Ariane toe. “Er is hier meer leefcomfort dan in veel andere landen.”

Engels

“Spaans spreek ik niet meer”, vertelt Tom, “maar ik kan wel Engels. Daardoor is het vak Engels op school nogal saai. Ik kan het al.” Hij spreekt ook al Nederlands van jongs af aan. Dat scheelt wanneer hij in zijn nieuwe klas komt, op de basisschool in Utrecht.

Toch is het best een beetje wennen: “Hier in Nederland zit je de hele dag in één klas. In Pittsburgh gingen we steeds van het ene lokaal naar het andere: je gaat lunchen in een klas en je hebt weer een andere klas voor kookles.”

Galgenwaard

Als Tom ietsje ouder is, een jaar of 7 schat hij zelf, maakt hij kennis met het Nederlandse voetbal. Feyenoord in het bijzonder. Dat is zijn lievelingsclub. “Andere grote clubs doen te makkelijk over voetbal. Daar houd ik niet van.” Wel hebben Tom en Teun uitgesproken plannen voor de Utrechtse Galgenwaard.

Tom: “Tussen de tribunes zitten gaten. Ik zou het stadion daar helemaal dichtmaken.” Teun vult aan: “En dan een laag eromheen, net als de Alianz Arena van Bayern München.” Moeder Ariane lacht. “FC Utrecht heeft nog een hoop werk voor de boeg, zo te horen.”