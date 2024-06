Allereerste Koploper krijgt een plek in het Spoorwegmuseum in Utrecht

ICM-treinstel 4011, ook wel de Koploper genoemd, krijgt een plek in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het rijtuig was ooit het eerste exemplaar van de Intercity Materieel serie (ICM) dat in 1983 bij NS in dienst kwam.

De laatste rit van de trein is vrijdag vanaf Groningen via Zwolle, Amersfoort en Bilthoven. De reis eindigt bij Utrecht Maliebaan, waar het museum is gevestigd. De trein komt vrijdag 14 juni om 11.20 uur aan waar het wordt overgedragen aan Hoofd Collecties Peter-Paul de Winter.

Geschiedenis

Door een gewenste verhoging van de maximumsnelheid tot 160 km/u, de aanleg van de Schiphollijn en het dreigend tekort aan materiaal, wilde NS in 1974 nieuwe intercitytreinen aanschaffen. Er werd gekozen voor een nieuw concept: de Koploper. In 1977 kwamen de eerste prototypes op het spoor en in 1983 was treinstel 4011 de eerste in de serie van geproduceerde Koplopers.

De Koploper was de opvolger van de Hondekop (1954), die tot halverwege de jaren negentig intercitydiensten reed.

Tussen 1986 en 2005 werd het treinstel regelmatig gebruikt voor reclame. Dit begon als een idee van NS om de opening van de Schiphollijn te vieren door de treinen te beschilderen als vliegtuigen. De Koploper leek enigszins op een Boeing 747 en dit kwam goed van pas.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Waardevolle toevoeging

De naam Koploper is gebaseerd op de zogenoemde doorloopkop in de trein. Dit was een soort gangetje, onder de verhoogde machinistencabine, waar reizigers en personeel via een uitschuifbare slurf naar het andere treinstel konden lopen. In 2005 werden de doorloopkoppen buiten werking gesteld. Deze koppen waren storings- en slijtagegevoelig en reizigers vonden de donkere en smalle doorloopkoppen eng.

De verhoogde machinistencabine en de doorloopkop maken deze trein bijzonder en dit is volgens het museum dan ook een waardevolle toevoeging.

Liefhebbers kunnen vrijdag de aankomst van de trein gratis bekijken. Vanaf september is de binnenkant van de trein te bekijken in het museum.