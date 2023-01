Alles wordt duurder, dus prijzen deelvervoer in Utrecht stijgen ook

De gemeente Utrecht ziet graag dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van deelmobiliteit, maar net als in bijna alle sectoren stijgen ook de prijzen van het deelvervoer. Drie grote aanbieders in Utrecht, Tier, Cargoroo en MyWheels hebben recent allemaal de prijzen verhoogd.

De prijs voor de bakfietsen van Cargoroo zijn deze maand verhoogd naar 6 euro per uur, dat was voorheen nog 4,80 euro. Een elektrische fiets van Tier kost nu 13,20 per uur, waar klanten vorig jaar nog 12 euro per uur afrekenden. De uiteindelijke afrekening gebeurt overigens op de minuut. De goedkoopste auto van MyWheels kost nu per uur 3,25 euro, dat was eerder 3 euro. Overigens ging de prijsstijging bij MyWheels al een paar maanden geleden in.

Fietsen

Cargoroo laat weten dat de huur van de bakfietsen duurder is geworden om ‘de fietsbeleving en service te kunnen verbeteren en om de stijgende prijzen op de wereldeconomie op te vangen’. Daarbij benadrukt het bedrijf: “Onze elektrische bakfietsen zijn nog steeds een goedkope en flexibele manier om je boodschappen te doen, je kinderen naar school te brengen of gewoon lekker te cruisen binnen de stad als alternatief voor de auto.”

Tier schrijft aan DUIC dat de prijzen verhoogd zijn om de dienst op een economisch duurzame manier te kunnen blijven aanbieden: “We zijn daarom genoodzaakt geweest onze prijzen te verhogen, als gevolg van snel stijgende operationele kosten – in het bijzonder elektriciteit en lonen.”

Opvallend bij Tier is dat ze op de website geen prijzen vermelden, ook in de app vertoont het bedrijf in eerste instantie geen bedragen. Pas als een gebruiker een account aanmaakt, wordt de prijs duidelijk getoond. Tier laat weten dat ze dit doen omdat de prijzen variëren in de verschillende steden en landen waar het bedrijf actief is.

Auto’s

De prijsopbouw bij MyWheels gebeurt overigens op een andere manier. Zo betalen gebruikers zonder abonnement voor de goedkoopste auto 3,25 per uur, maar daar komt ook nog een kilometerprijs bij van 32 eurocent.

Greenwheels, nog een aanbieder van deelauto’s is Utrecht, verlaagde overigens in augustus vorig jaar het uurtarief. Daar kostte een auto eerst 6 euro per uur voor gebruikers zonder abonnement, dat is tegenwoordig 3,90 euro. Wel ging de kilometerprijs omhoog van 34 naar 39 eurocent.