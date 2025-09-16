‘Allround influencer’ Tobias Camman opent zijn eigen wijnwinkel aan de Nachtegaalstraat

Utrechter Tobias Camman, bekend van onder meer de FOMO-show en zijn deelname aan Expeditie Robinson, start zijn eigen wijnwinkel. Afgelopen zaterdag opende ‘Chatobi’ voor het eerst zijn deuren aan Nachtegaalstraat 65.

Naast presentator, filmmaker, kookboekenschrijver en influencer mag de Utrechtse Tobias zich vanaf nu ook winkeleigenaar noemen. Voordat Chatobi een fysieke winkel aan de Nachtegaalstraat kreeg, was het enkel een online wijnwinkel. In november 2024 opende hij twee maanden lang een pop-upstore op de Twijnstraat. Samen met ‘wijnvrienden’ Marcel Swaghoven en Pim Rongen heeft hij sinds zaterdag 13 september zijn eigen vaste winkel.

Chatobi importeert uitsluitend wijnen van kleine wijnhuizen. Zijn collectie bestaat uit zijn eigen favoriete vondsten, die geselecteerd zijn tijdens persoonlijke bezoeken aan de wijnboeren.

Jongensdroom

Ondanks zijn drukke leven als tv-persoonlijkheid is Tobias van plan om regelmatig in zijn winkel aanwezig te zijn. Hij noemt Chatobi dan ook ‘een echte jongensdroom’. Op Instagram, waar hij zichzelf beschrijft als ‘allround influencer’, deelt hij al langere tijd zijn passie voor wijn met zijn volgers. Zo plaatst hij video’s van bezoeken aan wijnboeren en geeft hij een inkijkje in de voorbereidingen van zijn nieuwe winkel. “We zijn nu vier kasten verder en ik ben nu al buiten adem. Ik heb ook niet echt werkhanden, mijn handen zijn gemaakt om flessen wijn te openen. Maar ook dit hoort er allemaal bij, bij het winkeltje spelen.”