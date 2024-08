ALS-patiënt van UMC Utrecht communiceert zeven jaar lang met behulp van elektroden in het hoofd

Een vrouw met de spierziekte ALS heeft zeven jaar lang met behulp van elektroden in het hoofd gecommuniceerd met de buitenwereld. Zij werd behandeld in het UMC Utrecht en een onderzoeksteam van het ziekenhuis hield de neuroprothese en de werking daarvan nauwlettend in de gaten.

De prothese bestaat uit elektroden die in het hoofd worden geplaatst. De elektroden zijn in staat signalen op te vangen van de hersenen. Deze signalen kunnen vervolgens worden omgezet in commando’s die een computer kan uitvoeren. Denk hierbij aan een muisklik.

Het gebruik van neuroprotheses om communicatie mogelijk te maken, betekent een forse verbetering van de kwaliteit van leven van ALS-patiënten. Door de ziekte vallen spieren namelijk uit waardoor de patiënt op termijn niet meer kan bewegen of praten. Met de prothese kan de patiënt langer blijven communiceren.

Studie

Het team van het UMC heeft voor het eerst een lange termijnstudie gedaan naar de methode. De studie gaf een positief beeld. “‘Onze deelneemster heeft het systeem zeven jaar zelfstandig gebruikt, en het was gedurende meerdere jaren voor haar de enige manier om haar verzorger te waarschuwen, zowel ‘s nachts als overdag”, zegt Mariska van Steensel die leiding gaf aan het onderzoek.

Volgens het UMC gaat de ontwikkeling van de techniek snel en wordt er veel geld in geïnvesteerd. Het ziekenhuis verwacht dat de methode over enige jaren breed kan worden ingezet om mensen met ernstige communicatieproblemen te kunnen helpen.