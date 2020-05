Alternatieve fietsroutes vanwege afsluiting Voorstraat blijken ook afgesloten 

Twee van de alternatieve fietsroutes die door de gemeente Utrecht werden gecommuniceerd vanwege de afsluiting van de Voorstraat blijken ook deels afgesloten te zijn. De gemeente gaat de routes aanpassen.

De gemeente publiceerde maandag een kaart met alternatieve routes voor fietsers, nu de Voorstraat en Wittevrouwenstraat zijn afgesloten. Veel fietsers maken namelijk gebruik van de route Lange Jansstraat en Nobelstraat en daar wordt het te druk. Via de kaart worden vier alternatieve routes, met ieder een eigen kleur, aangeboden.

Het blijkt echter dat de roze route niet mogelijk is omdat de Weerdsingel-Oostzijde opengebroken is. Ook op de blauwe route komen fietsers werkzaamheden tegen, daar ligt de Herenstraat open vanwege werkzaamheden. De gemeente laat weten dat er inderdaad niet goed afgestemd is en gaat de alternatieve routes aanpassen.

Reactie gemeente Utrecht

De gemeente reageert: “Helaas blijkt een deel van de blauwe route momenteel niet te gebruiken vanwege werkzaamheden in de Herenstraat. De blauwe route wordt iets aangepast en loopt nu via de Brigittenstraat. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt op straat. De roze route wordt pas ingezet in de tweede fase van de werkzaamheden in de Voorstraat. Deze is nu nog niet nodig, omdat fietsers via de Breedstraat kunnen rijden. Volgens de planning zijn de werkzaamheden op de Weerdsingel, deel van de roze route, klaar als de tweede fase van de Voorstraat begint. Dat is waarschijnlijk in juli.”

Goed dat @GemeenteUtrecht omleidingen communiceert, maar wel slordig dat niet even is gecheckt of de omleidingen begaanbaar zijn. De roze route (Weerdsingel) ligt zelf ook open voor werkzaamheden aan het riool… https://t.co/01OtKD4enm — Marijn de Pagter (@marijndepagter) May 25, 2020