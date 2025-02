Aluminiumfabriek Nedal in Utrecht ontruimd vanwege vrijkomen licht ontvlambaar gas Foto: Regio nieuws Utrecht

Aluminiumfabriek Nedal aan de Groenewoudsedijk in Utrecht is maandagochtend ontruimd vanwege het vrijkomen van waterstof gas. Dat is een zeer licht ontvlambare stof. Rond 13:45 uur werd de situatie als stabiel geacht, zegt de veiligheidsregio.