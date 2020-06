Amac en Søstrene Grene open: Voormalig postkantoor Neude weer volledig toegankelijk Bij de Søstrene Grene stonden tientallen mensen te wachten om naar binnen te mogen. Foto's: Robert Oosterbroek

Met de opening van Amac en Søstrene Grene is het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude in Utrecht weer volledig toegankelijk. Het historische pand, dat een aantal jaar niet open was voor publiek, is getransformeerd tot een multifunctionele bestemming. Vanochtend stonden tientallen mensen te wachten.