Amazonekwartier in Utrechtse wijk Overvecht wordt klimaatbestendig, groener en verkeersveiliger

Het Amazonekwartier in de Utrechtse wijk Overvecht gaat op de schop. Omdat de riolering vervangen moet worden ziet de gemeente kans het hele gebied klimaatbestendig, groener en verkeersveiliger te maken.

Het Amazonekwartier ligt in Overvecht-Noord, tussen zwembad De Kwakel, de Carnegiedreef, winkelcentrum De Klop en de groenstrook langs de Vecht. Net als in de rest van Overvecht, is ook in dit deel de riolering aan vervanging toe.

Twee buizen

Op dit moment stroomt het afvalwater en regenwater door één buis. Na de werkzaamheden liggen er twee buizen en zijn deze twee stromen gescheiden. Hiermee kan het regenwater langer in het gebied worden vastgehouden en dat is goed voor de planten. Bovendien hoeft alleen het afvalwater naar de rioolzuivering.

Om dit voor elkaar te krijgen moeten de wegen worden opengebroken. Voor de gemeente is dit een geschikt moment om ook andere zaken aan te pakken. Zo wordt gekeken hoe de omgeving verkeersveiliger gemaakt kan worden. Een optie is bijvoorbeeld om de wegen in te richten voor maximaal 30 kilometer per uur. Ook wordt gekeken wat nodig is om de bussluis aan de Amazonedreef weg te halen. Hier maken ondernemers in de buurt zich al langer hard voor.

Klimaatbestendig

Tot slot wil de gemeente het gebied klimaatbestendig inrichten. Ze wil het dus geschikt maken voor opvang van grote hoeveelheden regenwater voor droge periodes. Dit kan bijvoorbeeld door het gebied groener te maken en te zorgen voor minder asfalt. Ook kan het helpen om poelen en vijvers aan te leggen.

“De plannen die er nu liggen passen mooi in de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “De woonomgeving wordt aantrekkelijker, schoon, groen, gezond en veilig. Zodat kinderen buiten kunnen spelen en bewoners kunnen genieten van een mooie en groene omgeving.”

Financiën

De wethouder zegt daarnaast blij te zijn dat het rijk en de provincie ook bijdragen aan het plan. De gemeente werkt op dit moment aan een plan voor de herinrichting van het Amazonekwartier. Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten. Na de zomer van dit jaar wordt het plan definitief gemaakt.