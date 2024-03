Update: vermist 8-jarig meisje uit Utrecht in goede gezondheid aangetroffen

Het meisje dat sinds maandagavond was vermist in Utrecht is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Vlak voordat zij werd gevonden werd via Amber Alert opgeroepen uit te kijken naar het kind.

“Het vermiste meisje is zojuist in goede gezondheid aangetroffen. Zij zal met haar familie worden herenigd”, schrijft de politie rond 11.10 uur op sociale media. Vlak daarvoor deelde de politie de naam en foto van het meisje via Amber Alert. Hier wordt alleen gebruik gemaakt wanneer er een vermoeden is dat een kind in levensgevaar is.

Het 8-jarige meisje was sinds maandagavond vermist. De politie heeft de hele nacht naar haar gezocht en kreeg daarbij ook hulp van het Veteranen Search Team. Dit team bestaat uit mensen met een verleden bij bijvoorbeeld defensie of de politie, die helpen bij de zoektocht naar vermiste personen.