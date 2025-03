Ambtenaren de straat op in Utrecht vanwege vastlopen cao-onderhandelingen

Ambtenaren gaan vrijdag 21 maart de straat op in Utrecht omdat de cao-onderhandelingen vorige maand zijn vastgelopen. De ambtenaren hebben het idee dat ze opdraaien voor de financiële problemen van de Nederlandse gemeenten. Het protest is een voorbode van verdere acties, zegt een cao-onderhandelaar.

De onderhandelingen voor een nieuw cao voor gemeenteambtenaren zijn halverwege februari van dit jaar vastgelopen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt in een tweejarig cao 6,1 procent loonsverhoging, maar dat is voor ambtenaren niet toereikend genoeg. “Dat is onder de inflatie, daar gaan wij niet akkoord mee”, zegt Marc Dorst, cao-onderhandelaar.

“In de afgelopen weken hebben we een rondgang door het land gemaakt, fysiek en digitaal”, vervolgt hij. “De onvrede onder ambtenaren is nu heel groot, omdat zij dreigen op te draaien voor de financiële problemen bij de gemeenten. Dat is onacceptabel.” De cao-onderhandelingen gaan om meer dan 200.000 ambtenaren. Verdere acties worden ook niet uitgesloten.

Ravijnjaar

Ook bij de gemeente Utrecht zijn er financiële uitdagingen. De coalitiepartijen VVD en NSC zijn namelijk niet van plan om Nederlandse gemeenten financieel tegemoet te komen op de bezuinigingen op het gemeentefonds. Daardoor lijkt het zogenoemde ravijnjaar onvermijdelijk.

Het financiële ravijnjaar van 2026 houdt in dat veel gemeenten hun begroting niet rond krijgen. Er wordt vanaf dat jaar flink gekort op het gemeentefonds, waar de verplichte taken van gemeenten uit worden betaald. Gemeenten moeten dan dus zelf meer betalen en dat zorgt voor knel.

Boter bij de vis

Het laatste over het zogenoemde ravijnjaar is mogelijk nog niet gezegd. Eerder dreigde burgemeester Sharon Dijksma, ook voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, al om naar de rechter te stappen wanneer het kabinet de gemeenten niet tegemoet komt.

“Dan zal er toch boter bij de vis moeten komen”, zei ze eerder tegen Nieuwsuur. “Want het kabinet kan ons niet die taken laten uitvoeren, maar er ondertussen niet voor willen betalen.”